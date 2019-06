Rostock

Endspurt beim großen Eisdielentest der OSTSEE-ZEITUNG: Nur noch bis Mittwoch haben Sie die Chance, auf unserer Webseite Ihre Lieblingseisdiele aus der Region zu wählen. Welches Eiscafé hat den Titel „Beliebteste Eisdiele Mecklenburg-Vorpommern“ verdient?

Ist es das Café Moritz in Koserow, das derzeit den ersten Platz der Insel Usedom belegt, oder die Kontor Eismanufaktur in Greifswald? Auch die Rostocker Eiswerkstatt und Werners Eiscafé in Wismar haben gute Aussichten auf den Titel. Manolis Eiscafé liegt in Stralsund vorne. In der Region Ribnitz-Damgarten ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Hein & Stin in Prerow liegt noch vor der Barther Eismanufaktur. Auch in Grimmen liegen zwei Eisdielen dicht beieinander: Die Milchbar liegt knapp vor Peti’s Eiscafé Am See in Franzburg. Island 15/6 in Wohlberg hat in der Region Grevesmühlen die Nase vorne, die Coco Eismilchbar in Bad Doberan. Die Waffelstube in Binz auf Rügen konnte das Eiscafé Zum Hafen in Sassnitz überholen. Im südlichen MV erzielte die Pinguin Eisdiele in Burg Stargard einen deutlichen Vorsprung. Aber noch ist nichts entschieden!

Am 12. Juni endet die erste Runde des Eisdielentests. In einer zweiten Runde treten die regionalen Sieger gegeneinander an.

Abstimmen lohnt sich: Alle Teilnehmer der Umfrage haben die Chance, einen von drei Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen. Einfach QR-Code einscannen oder auf der OZ-Webseite www.ostsee-zeitung.de/eisdielentest ein Kreuz für Ihren Favoriten setzen. Mehrfaches Abstimmen in einer Region wird dabei nicht berücksichtigt.

Lena Hackauf