Endspurt beim Straßenbau in Vilmnitz auf Rügen: Ab Freitag soll der Verkehr wieder rollen

Die Straßenbauer rüsten in Vilmnitz auf der Insel Rügen zum Endspurt. Sie haben die Ortsdurchfahrt asphaltiert. Am 29. Mai sollen die Arbeiten beendet sein, teilt Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, mit. Pünktlich zu Pfingsten können Verkehrsteilnehmer aufatmen. Die Ortsdurchfahrt werde wieder freigegeben, so Lang weiter. Damit können nicht nur Autos, sondern auch Busse des kreiseigenen Nahverkehrsbetriebes wieder auf der Landesstraße 29 rollen, die auch alte Bäderstraße genannt wird. Sie ist eine der wichtigsten Verkehrsadern auf Rügen und führt zur Bäderküste.

Ab Freitag soll der Verkehr rollen

Am 27. April waren die Straßenbauer in Vilmnitz angerückt, um auf der maroden und etwa 400 Meter langen Pflasterstraße, die durch den Ort führt, ein neues Asphaltband aufzubringen. Rund 196 000 Euro wurden investiert. Für die Arbeiten, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, wurde die Ortsdurchfahrt abschnittsweise komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer mussten Umleitungen über Posewald und Zirkow in Kauf nehmen und von dort auf der B 196 weiterfahren. Auch im Busverkehr kam es zu Einschränkungen.

Busse halten wieder in Vilmnitz

Die sollen ab Freitag Geschichte sein, informiert Michael Lang. Ab dem Nachmittag werden die Busse wieder durch Vilmnitz rollen, kündigt der VVR-Sprecher an. „Wir nehmen am Freitag um 15 Uhr auf der Linie 31 wieder den regulären Betrieb auf.“ Die Busse auf dieser Linie, die von Putbus zum Knotenpunkt nach Serams fahren, werden ab dann wieder auf der L 29 durch Vilmnitz rollen. „In Vilmnitz wurden im Zuge des Straßenbaus die Haltestellen neu gestaltet. Sie befinden sich an neuen Standorten, die aber in unmittelbarer Nähe der bisherigen Haltebereiche liegen.“

Haltestelle in Neuenkirchen wird verlegt

Während die Straßenbauer in Vilmnitz abrücken, führt eine weitere Straßenbaumaßnahme in Neuenkirchen zu Einschränkungen im Busverkehr. Dort wird an der Ortsdurchfahrt gebaut, die dafür gesperrt ist. Deshalb muss nach Pfingsten ab dem 2. Juni die Bus-Haltestelle Neuenkirchen an die Zufahrt der ortsansässigen Agrarprodukt GmbH verlegt werden. Die befindet sich gleich am Ortseingang von Neuenkirchen aus Richtig Silenz kommend. Dort müssen Fahrgäste voraussichtlich bis zum 15. Juni ein- und aussteigen. Die Busse der Linie 37 drehen in dieser Zeit auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebes, fahren dann über einen Plattenweg bei Reetz nach Vieregge und nehmen diesen Weg als Umleitung auch auf der Rücktour.Lesen Sie auch: Entwarnung für Rügen-Urlauber: Baumaßnahme wird verschoben

