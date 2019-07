Binz

Enrico Kühn (37) ist Wagenmeister in Binz. Er holt die Hotelgäste vom Bahnhof ab, kümmert sich um das Reisegepäck und gibt zwischendurch gute Tipps. „Im Empfangsbereich des Grand Hotel Binz serviert der Service jeden Tag frische Waffeln“, sagt Enrico Kühn. Ursprünglich stammt der 37-Jährige aus dem Westen der Insel Rügen. „Ich bin in Bergen geboren und in Lieschow aufgewachsen“, sagt er. Dort habe er auch seine Ausbildung gestartet. „Ich jobbte ab und zu bei Bauer Lange und lernte dann in der Landwirtschaft.“ Nach der Ausbildung schulte er um. „Ich arbeitete in Teschenhagen, ging dann zur Bundeswehr und schließlich für zwei Jahre nach Österreich.“ Dort lernte er im Gastgewerbe und fing im Jahr 2015 im Rugard Thermal Strandhotel in Binz an zu arbeiten. Seit September unterstützt er die Mitarbeiter im Grand Hotel. Seine Gäste seien sehr zufrieden und der Job sei genau sein Ding. „Ich bin gern mit Menschen zusammen, rede viel und es macht mir viel Spaß“, sagt Enrico Kühn.

Christine Zillmer