Entsetzen auf Rügen: Schafsmörder tötet Tier und weidet es aus

Abgetrennter Kopf und blutverschmierte Fensterbänke: Melanie Schmid ist darüber entsetzt und wütend zugleich. Sie betreibt Schmids Biohof am Cliff in Mukran und vermarktet dort Dorper Schafe und Angusrinder. Ein Teil der Tiere ist in einem Stall bei Sehlen untergebracht – auf einem ehemaligen NVA-Gelände in einem Wald. Hier wurde eingebrochen und ein Schaf entwendet.

Doch nicht nur das: Es wurde getötet, ausgeweidet und zum Teil zerlegt. In diesem Zustand lag es da, als es eine Mitarbeiterin bei ihrem Kontrollgang auffand. Der oder die Verursacher haben also nur einen Teil ihrer Beute mitgenommen. Die Polizei ermittelt nun und ist auf der Suche nach Zeugen.

Sorge um Mitarbeiter

Melanie Schmid beließ es nicht bei einer Anzeige bei der Polizei und wandte sich an die Öffentlichkeit. „Ich möchte, dass die Leute in der Umgebung wissen, was hier passiert ist. Ebenso andere Viehhalter. Man weiß nie, was in solch einem Menschen vorgeht, der so etwas macht“, sagt sie. Außerdem hat sie auch Sorge um ihre Mitarbeiter, die zweimal am Tag auf das Gelände fahren, um nach den Tieren im Stall zu sehen. „Wenn sich ein Mensch mit Messer in dieser Gegend aufhält, dann kann er auch andere Dinge im Kopf haben.“

Das Schaf wurde hinter den Stall gezogen, dort ausgeweidet und teilweise zerlegt. Quelle: Anne Grünberg

Mitarbeiterin Anne Grünberg war am vergangenen Mittwoch am Stall, als sie die Entdeckung machte. Für sie war es ein ganz normaler Arbeitstag. Um 7 Uhr ein Kontrollgang bei den Schafen in Sehlen, die krank sind und dort genesen. Die anderen Tiere stehen bei Mukran auf der Weide. Ein zweiter Rundgang folgt dann zum Dienstende am Nachmittag. „Dann habe ich gesehen, dass etwas nicht stimmt. Der Hund schlug an und führte mich direkt zu der Stelle, wo das verendete Tier lag“, sagt sie.

Wolfsexpertin wurde herangezogen

Für die Herdenmanagerin besonders traurig, da sie sich zuvor intensiv um das kranke zweijährige Muttertier gekümmert hatte. „Es war wieder auf dem Weg der Besserung und hatte sich gut erholt.“ Dann sah sie es tot auf dem Boden liegen und dass die Gliedmaßen und der Kopf abgetrennt waren. Näher herantreten wollte sie nicht. Sie informierte stattdessen ihre Chefin und die Polizei. Sogar eine Wolfsexpertin aus Rostock kam auf die Insel. Denn die erste Inaugenscheinnahme schloss nicht aus, dass ein Wolf oder ein Hund die Gliedmaßen abgetrennt haben könnten.

Der Zaun hinter dem Stall wurde aufgetrennt und runtergetreten. Quelle: Anne Grünberg

„Die Wolfsbeauftragte zeigte mir die Schnitte, schloss also eindeutig aus, dass dafür ein Tier verantwortlich ist“, so Anne Grünberg. Ein Indiz, dass die Tat nicht von einem Profi stammt: Die Expertin sprach sogar von dilettantischen Schnitten. Außerdem: „Wer nur auf der Suche nach Fleisch ist, würde es nicht so ungeschützt auf den Waldboden ablegen und es damit verunreinigen“, so Melanie Schmid. Besonders deshalb ist sie ratlos, warum das Tier getötet wurde. Eine Mutprobe ist eine der Varianten, die sie vermutet.

Der Vorfall ist mittlerweile bis zum Landesschaf- und Ziegenzuchtverband MV vorgedrungen. Eine Tat wie diese habe es im Land noch nicht gegeben. „Es kommt leider immer häufiger vor, dass Wölfe diese Tiere reißen, aber nicht auf diese Weise. Hier hat ganz klar der Menschenverstand ausgesetzt“, sagt Martina Genkel-Jenning vom Verband. Abgesehen von der Skrupellosigkeit richtet sie eine Warnung an Nachahmer. Denn wo sich Herden befinden, sind oft Herdenschutzhunde nicht weit entfernt. „Sie verteidigen sie vehement. Für Menschen kann es sehr gefährlich werden, wenn sie sich ihnen nähern“, sagt sie.

Polizei sucht Zeugen

Geklärt werden muss noch, wie der oder die Täter auf das Gelände kommen konnten. Von der Verbindungsstraße zwischen Tilzow und Sehlen befindet sich ein verschließbares Tor zum Gelände und ein Zaun. Das Waldstück kann aber von mehreren Eingängen betreten werden. Ein Zaun direkt hinter dem Stall wurde aufgeschnitten und runtergetreten. Deshalb wird vermutet, dass sich der oder die Täter von dieser Seite näherten.

Die Polizei hat noch keine weiteren Erkenntnisse von der Tat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Sachen Diebstahl und Sachbeschädigung aufgenommen. Derzeit wird noch geprüft, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz hinzukommt. Die Polizei sucht nach Zeugen: „Wer kann Angaben zur Tat oder zum/ zu den Täter(n) machen beziehungsweise Auskunft dazu geben, wo das Schafsfleisch geblieben ist?“ Hinweise nimmt die Polizei in Bergen (03838/81 00) sowie jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Mathias Otto