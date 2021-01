Glowe

Das Rahmenprogramm war abgesprochen, die süßen Häppchen hatte man organisiert – doch der Star der Jubiläums-Gala blieb in der „Garderobe“: Auf die Gulaschkanone des Feuerwehr-Fördervereins Glowe hatten sich schon viele Einheimische und Gäste gefreut. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bekam sie im vergangenen Jahr kaum das Tageslicht zu sehen. Dabei war das für sie und die Feuerwehr-Freunde ein besonderes: Zehn Jahre ist es her, dass sich Glower Einwohner in der Feuerwache trafen und den Verein gründeten. Die geplante Jubiläumsfeier musste ausfallen und auf dieses Jahr verschoben werden.

Trotz der Absage des Feuerwehrfestes: Langeweile hatten die 44 Fördervereins-Mitglieder nicht. Sie sind auch 2020 wieder rührig gewesen und haben bei den Einwohnern und örtlichen Unternehmen um Geld zur Unterstützung der Feuerwehrarbeit gebeten – so, wie sie es seit zehn Jahren schon erfolgreich tun. Die Leute wollen wissen, wofür das Geld eingesetzt wird. Dann sind sie auch eher bereit, sich an der Finanzierung eines konkreten Projekts zu beteiligen.

Die Glower sind beim Spenden nicht knausrig

Davon gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Glowe genügend. Der Vereinsvorsitzende Dirk Wilke hat mit seinen Vorstandskollegen Thomas Franke (stellvertretender Vorsitzender), Ute Kagelmacher (Schriftführerin) und Fritz Albrecht (Schatzmeister) die Spendensummen der vergangenen Jahre in einem Diagramm dargestellt. Acht- bis Elftausend Euro waren es in den zurückliegenden Jahren, die die Glower und die hier ansässigen Unternehmen für ihre Feuerwehrarbeit spendeten. Dabei ging es mal darum, wärmende Fleecejacken für die Jugendfeuerwehr zu kaufen, ein Mannschaftszelt und Feldbetten zu beschaffen, neue Handschuhe oder Uniformen für die Kameraden zur Verfügung zu stellen oder ein Gerät für die Öffnung von Wohnungstüren bei Hilfseinsätzen zu besorgen.

Knausrig sind die Glower nicht, wenn es um die Feuerwehr geht: „Unsere größte Einzelspende, die wir je erhalten haben, waren 3000 Euro“, erzählt Dirk Wilke. Erfolgreich gelaufen ist auch ein Bücherbasar 2019. 1000 Euro zahlten die Passanten für den an der Promenade angebotenen Lesestoff in die Kasse des Vertrauens. So ein Förderverein sei eine prima Sache, sagt der Glower Wehrführer Gerd Hasselberg. „Sie sind so etwas wie ein Bindeglied zwischen der heimischen Wirtschaft und der Feuerwehr.“ Der Verein könne in manchen Dingen auch schneller reagieren als zum Beispiel die Gemeinde. „Für uns ist das eine große Unterstützung.“

Kameradschaft und Erlebnisse

„Feuerwehr ist mehr als Brände löschen und mit roten Autos fahren“, sagt Dirk Wilke. Und auch die Arbeit des Fördervereins besteht aus mehr als dem Einsammeln von Spenden. „Es geht um die Motivation“, sagt Thomas Franke. Die Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder sollen gern mit ihren Kameraden zusammen sein und auch etwas erleben, was sie jenseits von Brandschutz-Ausbildung und Einsätzen verbindet. „Kameradschaft“, nennen es die Glower ganz schlicht. „Es muss was los sein, um die Leute auch bei der Stange zu halten“, erklärt Fritz Albrecht die Strategie des Fördervereins.

Die Jugend der Feuerwehr Glowe Quelle: Dirk Wilke

Der organisiert deshalb beispielsweise auch Ausflüge, vorzugsweise für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, aber auch für die Erwachsenen. 2016 stand unter anderem eine Mini-Kreuzfahrt der Feuerwehrmitglieder mit ihren Familien nach Oslo auf dem Plan –finanziell unterstützt aus der Vereinskasse. Für die Jugendfeuerwehr haben Dirk Wilke und seine Mitstreiter Floßfahrten auf dem brandenburgischen Liepnitzsee organisiert oder sorgten dafür, dass die Mädchen und Jungen an den Schwielochsee fahren und dort paddeln konnten.

„Das alles hat originär nichts mit Feuerwehrarbeit zu tun“, weiß auch der Vereinsvorsitzende. „Aber junge Leute wollen Spiel, Sport und Spaß. Und das kann ihnen die Jugendfeuerwehr auf diese Art und Weise bieten.“ Und zwar unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern haben. „Es sollen alle in den Genuss der Angebote kommen.“ Fritz Albrecht fasst es in einem Satz zusammen: „Wir sorgen dafür, dass das Angebot immer schmackhaft bleibt.“

Glower sind verrückt nach Erbsensuppe

Das bezieht sich nicht allein auf die Ausbildung und die Freizeitgestaltung, sondern darf durchaus auch im Wortsinne verstanden werden. Denn die Fördervereinsmitglieder kümmern sich auch darum, dass die Feuerwehrleute und die Nachwuchs-Kameraden bei größeren Aktionen immer etwas Warmes im Bauch haben. 2014 brachten sie eine alte Feldküche, die bei Bürgermeister Thomas Mielke stand, auf Vordermann. Herzstück der „FKU 180/62“ ist eine Gulaschkanone aus dem Jahre 1962.

In der bereiten die Mitglieder am liebsten Erbsensuppe zu – und zwar nicht irgendeine, sondern die vermutlich „beste der Welt“, wie sie schmunzelnd sagen. „Nein, aber ganz im Ernst: Die Leute sind beinahe verrückt danach“, sagt Fritz Albrecht. Bei zahlreichen Feuerwehrveranstaltungen hat der Förderverein den Eintopf kredenzt. Dadurch sei so mancher erst auf den Verein aufmerksam geworden. Mittlerweile ist sie zum Aushängeschild für die Arbeit der Fördermitglieder geworden.

Anstehen mit Töpfen und großen Gefäßen

Gibt es ein Geheimrezept? „Natürlich!“, sagt Dirk Wilke lachend. Obwohl: So geheim sei die Zutatenliste nun auch wieder nicht. Außer den Erbsen kommt jede Menge Fleisch ran, Knochen, Kassler und auch Schwarte. Das sorgt offenbar ebenso für den Geschmack wie die Gewürze und die zum Teil aufwendige Art und Weise der Zubereitung.

Den Kochlöffel schwingt übrigens in der Regel der Vereinsvorsitzende selbst. Dirk Wilke arbeitet hauptberuflich auf einem Schiff der Seenotrettung und steht dort zwangsläufig regelmäßig in der Kombüse. An Bord begeistert er die Kollegen mit seinen Kochkünsten, an Land die Glower und ihre Gäste. Dadurch sei die Bekanntheit des Vereins enorm gewachsen, sagt Schatzmeister Fritz Albrecht. Wenn die Gulaschkanone beim Weihnachtsmarkt oder einem anderen öffentlichen Fest angeheizt wird, kommen die Leute mit Töpfen und großen Gefäßen und nehmen die Suppe mit nach Hause.

Jubiläumsparty auf 2021 verschoben

So wird es ganz sicher auch beim für dieses Jahr geplanten Feuerwehrfest laufen. Vermutlich am Ende der Saison soll das stattfinden und eine nachgeholte Geburtstagsfeier für den Verein werden. Kuchen-Basar, Kinder-Animation, Musik und Präsentationen der Feuerwehrtechnik – all das, was 2020 geplant war, soll dann stattfinden. Spendengeld werde man dafür übrigens nicht einsetzen, versichert der Schatzmeister. „Diese Veranstaltung wird sich finanziell selbst tragen.“

