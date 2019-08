Schlemmin/Parow

Essig zum Trinken? Die Älteren unter uns kennen das sicher noch. Als es noch keine Limonaden und Softdrinks gab, nahmen die Leute Essigwasser als Erfrischung mit. Die Senfmühle Schlemmin holt diese Tradition ins Gedächtnis zurück und interpretiert das Ganze neu, indem mit Früchten und Weißwein-Essig experimentiert wird. Die ersten Ergebnisse werden nun in der Senfmühle und auf Märkten präsentiert. Und nächsten Monat sollen sie auch den Weg in den Erzeugerverbund „Alte Gärtnerei“ nach Parow finden.

Die Senfmühle befindet sich in Schlemmin. Gegründet wurde das Unternehmen 2011. Quelle: privat

Die Senfmüller verraten der OZ, wie das Experiment am besten gelingt. „Wir haben zum Beispiel Himbeeren püriert und in mühevoller Kleinarbeit die Kerne abgesiebt und mit ein wenig Zucker in unserer Manufaktur in Schlemmin zu einem Fruchtpüree verarbeitet. Dann kommt hochwertiger Weißwein-Essig dazu. Die Mischung muss noch 14 Tage reifen, bevor der Fruchtessig sein Aroma abgerundet hat“, erklärt Ivonne Kostross, die gemeinsam mit ihrem Mann aus einer Existenzgründung 2011 ein erfolgreiches Unternehmen machte. Heute zählt die Senfmühle sieben Mitarbeiter.

Damit man auch wirklich ein erfrischendes Geschmackserlebnis hinbekommt, mischt man den Fruchtessig 1:6 mit Wasser. In Schlemmin werden für die neue Mixtur weder Aromazusätze, noch Zitronensäure oder andere Zusatzstoffe verwendet. Übrigens: Wer es etwas hochprozentiger mag, kann die Fruchtessige auch mit Prosecco mischen oder mit Gin und Mineralwasser mixen.

Frucht & Essig zum Trinken – das ist nur eine Seite der Medaille. Auch als Salatdressing eignen sich die neuesten Senfmühlen-Produkte. „Im Sommer verwende ich am liebsten die Sorte ,Sanddorn & Essig’ im Salat“, verrät Ivonne Kostross und erklärt, wie’s geht: „Man nimmt drei Teile gutes Öl, am besten von der Ostseemühle in Langenhanshagen, und mischt 1-2 Teile Fruchtessig dazu, gerne noch ein Löffelchen Sanddornsenf aus unserem Hause dazu, dann wird alles mit dem Schneebesen verrührt. Der Senf sorgt für eine cremige Konsistenz und eine gute Bindung. Die ist beim Dressing wichtig, damit es nicht so schnell vom Salatblatt runterläuft“, sagt die Senfmüllerin im Gespräch mit der OZ.

Himbeere, Erdbeere, Sanddorn, Cassis (Schwarze Johannisbeere), Birne, Mango und Kirsche haben die Senfmüller bereits in neuen Kreationen verarbeitet. Foto: Privat

Himbeere, Erdbeere, Sanddorn, Cassis (Schwarze Johannisbeere), Birne, Mango und Kirsche haben die Senfmüller bereits in neuen Kreationen verarbeitet. Dattel und Feige sollen demnächst dazukommen. „Wer uns kennt, der weiß, dass wir nach dem Motto: ,Klein, aber kreativ und fein’ arbeiten. Immer wieder entstehen bei uns neue Produkte und Geschmackserlebnisse“, sagt Michael Kostross.

Das Senfmüllerpaar Michael und Ivonne Kostross stellen seit 2011 in Schlemmin Senf her. Bislang sind es 30 verschiedene und ständig wechselnde Sorten. „Niemand braucht 50 oder sogar 100 Senfsorten“, sagt Ivonne Kostross. „Das haben wir bei Mitbewerbern gesehen, aber das überfordert die Kunden. Wir machen lieber mal eine neue Sorte und lassen andere für eine Zeitlang aus dem Programm. Dadurch bleibt es auch für unsere Stammkunden spannend.“

Zuletzt tüftelte Ivonne Kostross stundenlang an den neuen Essigsorten. Der Einsatz hat sich gelohnt. „Die Kunden sind begeistert. Die ersten Flaschen gingen mit Touristen sogar schon bis in die Schweiz“, freut sich die Unternehmerin.

Neueste Kreationen im Genussbotschafter-Wagen Die neuen Produkte rund um das Thema Essig kann man ab sofort im Hofladen der Senfmühle Schlemmin probieren und erwerben, und zwar dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr. Oder man besucht die Senfmühle auf einem der folgenden Märkte: Dienstag und Donnerstag Rügenmarkt Thiessow; Mittwoch und Samstag Bio- und Erlebnismarkt Wiek ( Darß); Dienstag Regionalmarkt Barth; Freitags-Markt am Schmachter See in Binz. Um die Produkte vernünftig anbieten zu können, hatten Ivonne und Michael Kostross übrigens aus dem Fördertopf Land(auf)schwung Geld bekommen für das Projekt Genussbotschafter. Dabei geht es um zwei Anhänger, in denen regionale Produkte verkauft werden. Man bringt den Menschen den Genuss mit regionalen Produkten quasi bis vor die Tür. „Wir haben die Anhänger schon in Betrieb. Einer steht auf Rügen, einer bei uns in der Senfmühle“, berichtet Ivonne Kostross. Die Wagen sind aus Holz angefertigt worden und ermöglichen durch ein Absenken, dass man mit dem Kunden auf Augenhöhe steht. Die beiden Verkaufsanhänger kosteten 61 500 Euro. 36 800 bekommt die Senfmühle aus dem „Land(auf)schwung“-Topf. Der Rest ist Eigenanteil der Senfmüller.

Ines Sommer