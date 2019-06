Rügen

Es hüstelt, es schnupft und niest – mitten im Sommer bei Temperaturen um die 30 Grad sind plötzlich eine Menge Leute krank. Fast wie im tiefsten Winter laufen sie mit roten Nasen umher und klagen über Halsschmerzen. Dabei wäre ein Sonnenbrand angesichts des Wetters durchaus angemessener – wenn auch nicht weniger unangenehm. Nur, warum diese Erkältungswelle mitten in der Hitze?

Wetterwechsel und Klimaanlagen

„Es gibt zurzeit einige kranke Menschen, aber dennoch nicht mehr als im Winter“, sagt Kinderärztin Astrid Tiedemann aus Bergen. Sie habe derzeit bestimmte Viruserkrankungen, Ausschläge oder auch Sonnenstiche zu behandeln. Bronchitis und Erkältungen hielten sich bei ihr allerdings im Rahmen. „Wenn sie aber vorkommen, sind sie vielleicht auf die wechselnden Temperaturen der letzten Tage zurückzuführen. Oder auch auf die starken Temperaturumschwünge, wenn man von draußen in die Klimaanlagenluft des Autos kommt.“ Dr. Gernot Steffen, Allgemeinmediziner in Putbus, gibt dem hohen Alkoholkonsum und „dem ständigen Essen von ungesunden Lebensmitteln“ zum Teil die Schuld an der Anfälligkeit einiger Körper für Erkältungskrankheiten im Sommer. Schließlich würden die Deutschen pro Kopf durchschnittlich 9,6 Liter reinen Alkohol im Jahr zu sich nehmen. Ganz ausschließen möchte er das wechselhafte Wetter aber nicht.

Alkohol und Viren

Dr. Sybille Funk aus Binz ist auf einer ganz anderen Spur. Wie die meisten Ärzte bestätigt auch sie, dass das momentane Wetter nicht ohne Folgen bleibt. Sie hat aber noch einen anderen Verdacht, warum in der letzten Zeit so viele Menschen auf Rügen erkrankten. „Zum Anfang des Sommers besuchen jedes Jahr sehr viele Touristen die Insel Rügen, und auch sie bringen neue Viren mit, an denen sich die Rüganer anzustecken pflegen“, sagt Funk.Ein weiterer Arzt aus Bergen, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat ebenfalls die Touristen im Visier. Allerdings schlägt er den Bogen über den Alkoholkonsum der Gäste, der sie anfällig für Erkrankungen mache. „Und die Urlauber gehen dann natürlich zum Arzt, was allein im Warteraum für eine weitere Verbreitung der Erkältung sorgt“, sagt der Mediziner.

Schniefen fällt auf

Auch der Allgemeinarzt und Internist Dr. Stefan Tomschin aus Binz schließt sich den Meinungen anderer Ärzte an. „Die Wetterverhältnisse sind ein großer Grund für Erkältungen in den Sommermonaten“, sagt er. „Einige Menschen vertragen die ständigen Warm-kalt-Umschwüngen nicht besonders gut.“ Auch wenn die befragten Ärzte jeweils andere Gründe für die Erkältungen im Juni nennen, sind sie sich in einem Punkt alle einig: An der Anzahl ihrer Patienten können sie nicht unbedingt bestätigen, dass es diesen Monat exorbitant mehr an Erkältungen erkrankte Menschen gibt, als in den Monaten zuvor. Allerdings sei es nachvollziehbar, dass niesende und schniefende Zeitgenossen bei einem herrlichen Sonnenwetter besonders stark ins Auge fallen, weshalb der Eindruck entstehe, es würden sich ausgerechnet jetzt mehr Leute eine Erkältung zuziehen als gewöhnlich.

Samantha Arendt