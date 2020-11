Barth

Im Dezember 2019 wäre Ernst Moritz Arndt (1769 bis 1860) 250 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass läuft noch bis zum 15. August nächsten Jahres im Barther Vinetamuseum die Sonderausstellung „Uns Arndt in de Franzosentid. Ein Streiter für Freiheit, Gerechtigkeit und Einheit.“ Die Gesamtleitung der Ausstellung hat Museumsdirektor Gerd Albrecht.

Barth: Vineta-Museum traut sich an Ausstellung über Ernst Moritz Arndt

OZ wird in einer kleinen Reihe anhand ausgestellter Exponate auf diese Exposition neugierig machen. Der wortgewaltige Publizist und Historiker hat sich in seinem langen Leben zu sehr vielen Themen Gedanken gemacht und sie auch aufgeschrieben.

Französischer Mode den Krieg erklärt

Die Mode spielte bei ihm keine geringe Rolle. Er erklärte in seinem 1814 erschienenen Pamphlet „Ueber Sitte, Mode und Kleidertracht. Ein Wort aus der Zeit“ französischer Sitte und Kleidertracht den Krieg, wie Geert-Helge Vogel, Autor des Ausstellungskatalogs, schreibt.

Eines der Blätter mit Deutschen Trachten, die Arndt propagierte Quelle: Vinetamuseum

Er „wollte den Boden für die Ausformung einer selbstbewussten deutschen Kultur bereiten, die sich nicht ängstlich an dem Fremden ausrichtet, sondern in freier Entscheidung das Gute der eigenen Traditionen erkennt und unbeirrt pflegt.“ 1815 schrieb Arndt dann in Berlin die Vorrede zum ersten und einzigen Heft von „Deutsche Trachten“, die er so den Deutschen nahebringen wollte. Es sind vier Blätter mit insgesamt zwölf Trachten, die als geeignet erschienen.

Urburschenschaft trug altdeutsche Tracht

Arndt stand mit solchen Ideen nicht allein, in Schweden und auch in Dänemark gab es ähnliche Bestrebungen. Deutsche Patrioten, Künstler, Intellektuelle trugen im Prozess der Selbstfindung Tracht. Die Urburschenschaft wählte sie als Symbol ihrer Bewegung für ein einheitliches Deutschland. Ihre altdeutsche Tracht hatte kein direktes historisches Vorbild und bestand aus einem langen Rock mit weit geöffnetem Hemdkragen, weit geschnittenen Hosen und Barett. Die Studenten trugen lange Haare und Bart. Als die Burschenschaft mit den Karlsbader Beschlüssen 1819 verboten wurden, erfolgte auch die Untersagung des Tragens der altdeutschen Tracht.

Hoffmann von Fallersleben auf einem Gemälde von 1819 in altdeutscher Tracht Quelle: Wikipedia

Diese hat Caspar David Friedrich inspiriert, den Arndt in seinem Dresdner Atelier 1813 besucht hatte und den er schon aus Greifswald kannte. Beide blieben einander verbunden. Der Maler bat Arndt in einem Brief vom März 1814 um eine Inschrift für ein Gemälde des an den Folgen einer Verwundung 1813 verstorbenen preußischen Militärreformer Gerhard von Scharnhorst, das verschollen ist. Weitere patriotische Bilder Friedrichs folgten. So 1823/24 „Huttens Grab“, auf dem der junge Mann, der des Freiheitskämpfers der Reformationszeit gedenkt, die verbotene altdeutsche Tracht trägt. (wird fortgesetzt)

Das Gemälde Huttens Grab von Caspar David Friedrich. Quelle: Wikipedia

Von Eckhard Oberdörfer