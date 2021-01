Greifswald

In nur 17 Lebensjahren hat die Bürgermeistertochter Sibylla Schwarz (1621 bis 1638) ein beeindruckendes Werk geschaffen. Die hochgebildete Greifswalderin wurde als zehnte Muse, als Wunder ihrer Zeit gepriesen. Sie ist die einzige deutsche Dichterin, deren Werk als Ganzes im 17. Jahrhundert gedruckt wurde. Im 19. Jahrhundert geriet die gebildete und streitbare Dichterin, die bereits für die Gleichheit von Frau und Mann eintrat, in Vergessenheit. In den vergangenen Jahrzehnten wurde sie wieder richtig „in“ – und das nicht nur auf nationaler, sondern auf internationaler Ebene.

Pünktlich zum 400. Geburtstag ist der erste Band der ersten kritischen Gesamtausgabe ihres Werks im Verlag Reinecke & Voß erschienen. Viele Jahre hat der Herausgeber, der Greifswalder Germanist Michael Gratz, daran gearbeitet. Er erinnert in seiner Vorrede daran, dass die Veröffentlichung ihrer Texte 1650 durch Samuel Gerlach „ohne Ordnung und Regel“ bunt durcheinander gemixt erfolgte. Sie seien von Druckfehlern entstellt worden.

Band eins enthält Briefe, Sonette, lyrische Stücke, Kirchenlieder, ihre einzige Ode, Epigramme und Kurzgedichte sowie die Dichtung, die von ihrem Exil in Kriegszeiten, ihrem Paradies Frätow (Fretow) bei Greifswald handelt. Im weitesten Sinn ist es das lyrische Werk. Wort- und Sacherklärungen erleichtern den Zugang.

Lesenswert ist auch der Schriftwechsel von Sibylla Schwarz und Samuel Gerlach 1637/38, der nachfragt, ob sie wirklich die Verfasserin der Gedichte sei und um eine Veröffentlichungserlaubnis bittet.

„Ein Gesang wider den Neidt“

Im ersten Band wird auch „Ein Gesang wider den Neidt“, das erste kompromisslos feministische Gedicht der Weltliteratur laut Prof. Erika Gerber abgedruckt, in dem es zum Beispiel heißt: „Gefellt dir nicht mein schlechtes Schreiben / Und meiner Feder edles Safft / So laß nur balt das Läsen bleiben / Eh dan es dir mehr unruh schafft; Das / was von anfang ich geschrieben / Wird kein verfalschter Freund belieben... Vermeynstu / daß nicht recht getroffen / Daß auch dem weiblichen Geschlecht Der Pindus allzeit frey steht offen /So bleibt es dennoch gleichwohl recht /Daß die / so nur mit Demuht kommen / Von Phoebus werden angenommen.“

Sibylla Schwarz: Werke, Briefe, Dokumente. Kritische Ausgabe. Band 1, ISBN 078-3-942901-42-0, 20 Euro Taschenbuch, 40 Euro Hardcover

Von Eckhard Oberdörfer