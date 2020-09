Gagern

Franziska Schmidt ist waschechte Rüganerin, die in Bergen groß wurde. Sie machte eine Lehre als Einzelhandelskauffrau und wurde direkt vom Ausbildungsbetrieb, einem Elektronikfachgeschäft in der Inselhauptstadt, übernommen. Die 31-Jährige lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Gagern, wo die Familie vor fünf Jahren ein Haus gebaut hat. In der Freizeit wird sich um den Garten gekümmert. „Wir pflanzen gern Verschiedenes an, zum Beispiel Tomaten, Erdbeeren und anderes Obst und Gemüse. Außerdem arbeiten wir gern und viel mit Holz – mein Mann ist Zimmerer“, verrät Franziska Schmidt. „Weil ich an fünf Tagen in der Woche arbeite und auf unserem Grundstück immer etwas zu tun ist, schaffe ich kein eigenes Hobby – dafür begleite ich meine Tochter zum Reiten oder zum Trampolinsport“, sagt sie. „Ich mag die Menschen und die Landschaft hier auf der Insel und denke, dass ich für immer bleiben werde, es fühlt sich überall auf Rügen an wie Heimat.“

Von Christa Driest