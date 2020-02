Vor Monaten wurden nach Geschäftsaufgabe mit den Türen eines Einkaufsmarktes in Göhren auch die Poststelle geschlossen. Seither wird ein neuer Standort gesucht. Der Idee, im Haus des Gastes eine Annahmestelle der Post einzurichten, erteilten die Gemeindeväter eine Absage. Hoffnung liegt jetzt auf dem neuen Betreiber, der den Lebensmittelmarkt übernommen hat und diesen in Kürze eröffnen will.