EuroParcs investiert auf Rügen: Tiny-Houses statt Norm-Datschen

Lieschow

Ein wenig musste Ernst-Heinrich Aelker von seinen Schwestern zum Verkauf des gemeinsamen Anwesens auf Rügen gedrängt werden. Schließlich hatte er 30 Jahre lang Zeit, Geld und Herzblut in den „Kiebitzort“ gesteckt. „Wir kamen nach der Wende mit dem Wohnmobil von Ostwestfalen nach Westrügen und landeten hier“, erzählt er. Die Anmut dieses Teils der Insel würde sich erst auf den zweiten Blick erschließen. Nun ist es soweit: Die Anlage hat den Besitzer gewechselt und gehört jetzt dem Ferienparkbetreiber EuroParcs Group.

EuroParcs Die EuroParcs Group betreibt 60 Ferienparks in den Niederlanden, Belgien, Bonaire, Deutschland und Österreich und beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter. Nach Angaben der EuroParcs Gruppe zählt sie rund 600 000 Gäste im Jahr.

Aelkers Familie erwarb das ehemalige Ferienheim des VEB Waggonbau Ammendorf, baute es aus und verpachtete es unter anderem an Toni Münsterteicher, der wie Aelker aus dem westfälischen Verl stammt und heute die „Standhalle“ in Binz betreibt, Axel Diembeck, der später das Gutshaus Kubbelkow eröffnete oder Henry Krüger, der einstmals Musiker der Heavy-Metal-Formation Rammstein auf ihren Tourneen bekochte. „Die Gruppe war damals auch hier zu Besuch“, erinnert sich Aelker.

Europarcs baut zweite Anlage in Deutschland

Auf der Halbinsel Lieschow entsteht eine EuroParcs-Ferienanlage. Quelle: Benjamin Barz

„Erst in den letzten fünf Jahren haben wir das Hotel selber betrieben“, so Aelker. Der Kiebitzort besteht aus Bettenhaus, Restaurant und 15 Bungalows, in denen insgesamt rund 50 Personen Platz haben – oder besser hatten, denn die 50 Jahre alten Datschen lässt der neue Eigentümer derzeit abreißen. Der niederländische Ferienparkbetreiber EuroParcs Group übernahm zur Monatsmitte das Landhotel Kiebitzort auf der zur Gemeinde Ummanz gehörenden Halbinsel Lieschow.

Nach dem Markteintritt in Deutschland im vergangenen Oktober mit der Übernahme einer Campinganlage am sauerländischen Biggesee entsteht auf Rügen die zweite Ferienanlage des Unternehmens in Deutschland, teilt das Unternehmen mit: „Weitere Ferienparks in ganz Deutschland sollen kurzfristig entstehen. Mit dem Erwerb des Landhotels Kiebitzort auf der Ostseeinsel Rügen setzt EuroParcs seinen Wachstumskurs, mit dem das Unternehmen bis 2030 die größte Ferienpark-Marke in Europa werden will, fort.“

Nach 30 Jahren übergibt Ernst-Heinrich Aelker das Landhotel Kiebitzort an den niederländischen Ferienpark-Betreiber EuroParcs, für den Kristina Amelung tätig bleiben wird. Quelle: Driest

Unter der Überschrift „Urlaub am Kubitzer Bodden – unendliche Weiten und idyllische Natur“ teilt das Unternehmen mit, die Ferienanlage eigne sich perfekt, um einen idyllischen Urlaub in unberührter Natur und fernab des touristischen Wirbels der Ostseeinsel zu verbringen. Dabei werde man sich selbstverständlich an die geltenden Bestimmungen von Naturschutz und Nationalparkamt halten, betont Unternehmenssprecherin Cristin Kaiser.

Der niederländische Ferienpark-Betreiber EuroParcs übernahm das Landhotel Kiebitzort am Kubitzer Bodden. Quelle: Uwe Driest

Bungalows statt Datschen

Zur Verwaltung des Nationalparks habe das Unternehmen noch keinen Kontakt aufgenommen, so Amtsleiter Gernot Haffner. „Für die genannten Freizeitaktivitäten gebe es aber klare Regeln. „So ist beispielsweise Surfen und Kiten nur an dafür ausgewiesenen Stellen möglich.“

Die alten Datschen werden durch moderne Bungalows ersetzt. In einem ersten Schritt soll das neue Ferienpark-Konzept in enger Abstimmung mit der Gemeinde Ummanz entwickelt und verabschiedet werden. Die ersten Modernisierungsarbeiten sollen möglichst zügig beginnen. Bürgermeister Holger Kliewe (CDU) begrüßt die Aktivitäten des neuen Investors. „Die alten Datschen hatten nicht einmal Heizung und konnten deswegen nur im Sommer vermietet werden. Das wird sich künftig ändern.“

Eröffnungsdatum noch unklar

Das Landhotel Kiebitzort verfügt über einen eigenen Bootssteg am Kubitzer Bodden. Quelle: Kiebitzort

Wann mit der Eröffnung zu rechnen ist, wäre noch unklar, so Kristina Amelung, die schon vor der Übernahme im „Kiebitzort“ arbeitete. Man befände sich noch in einer Phase der Bestandsaufnahme und Planung. An der Bettenzahl werde sich voraussichtlich aber nichts ändern. Das Geschäftsmodell des Unternehmens besteht aus der Entwicklung neuer Ferienparks, dem Verkauf von Ferienhäusern an Privatinvestoren sowie der Verwaltung und Vermietung von Ferienhäusern. Ein wenig Zeit bleibt Ernst-Heinrich Aelker daher noch, Gelände und Schuppen von seinem Hab und Gut zu beräumen.

Von Uwe Driest