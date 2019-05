Bergen

Am Dienstag, 7. Mai., beginnen in Bergen die nunmehr 9. Europatage. Wie es dazu aus dem Rathaus heißt, soll die Jugend im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen. Grund dieser Ausrichtung: In diesem Jahr ist die neue EU-Jugendstrategie in Kraft getreten. „Damit sind die Eckpfeiler für die Jugendpolitik bis 2027 festgeschrieben“, sagt dazu Monika Krahl, Rathausmitarbeiterin für internationale Arbeit/Städtepartnerschaften. Jungen Menschen sollen mehr Chancen bekommen, das Leben in den Kommunen mitzugestalten. „Auch in Bergen wollen wir einen Anteil dazu leisten. In den Schulen werden Projekte zum Thema ,Europa’ angeboten wie zum Beispiel am 9. Mai im Gymnasium ein Projekt mit der 11. Klassen.“

Der Jugendring ist mit JURIs Werkstatt die gesamte Woche über Bestandteil des Angebots. Jeden Tag wird es innerhalb der regulären Öffnungszeiten von 15.30 bis 16.30 Uhr eine Europastunde geben, in der Spiele, Lieder und Tänze, Speisen und Getränke sowie Fahnen und Nationalhymnen im Mittelpunkt stehen werden. Im Stadtmuseum heißt es am Donnerstag, 9. Mai, „Ideentransfer 1.0. Europäische Wege nach Rügen Anno 500“. Dabei Handelt es sich um einen Vortrag von Fred Ruchhöft, der einen Einblick in die mysteriöse Welt von vor 1500 Jahren geben möchte, als Slawen, Dänen und Deutsche in verschiedener Weise auf der Insel aufeinandertrafen.

Am Freitag, 10. Mai, findet um 17 Uhr in der Aula der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ die Festveranstaltung zu den 9. Europatagen statt. Sie ist öffentlich und wird musikalisch begleitet durch das Orchester der Musikschule Vorpommern-Rügen. Ausklingen werden die Europatage am Sonnabend, 11. Mai, um 15 Uhr im Arndt-Stadion mit einem Fußballspiel der „Alten Herren“ aus Goleniów und Bergen. „Die polnische Stadt Goleniów ist seit 16 Jahren aktiver Städtepartner von Bergen“, sagt Monika Krahl. „Sportwettkämpfe standen da schon oft auf dem Programm. Wir laden alle Bergener ein, ins Stadion zu kommen und die beide Mannschaften beim Freundschaftsspiel anzufeuern.“

Jens-Uwe Berndt