Ex-Außenminister: Ostdeutsche können stolz sein

„Deutsche Geschichte ist nur zu verstehen, wenn beide Teile verstanden werden, denn Nachkriegsgeschichte fand nicht nur im Westen statt“, ließ Markus Meckel seine Zuhörer wissen. Der Mitbegründer der SPD (Ost) und ehemalige Außenminister der einzigen freigewählten DDR-Regierung stellte seine Autobiografie „Zu wandeln die Zeiten“ im – unter Corona-Bedingungen – bis auf den letzten Platz gefüllten Gotteshaus von Altenkirchen vor. Meckel war in seiner Amtszeit daran beteiligt gewesen, den Einigungsvertrag und die „Zwei-plus-Vier-Verträge“ mit den Alliierten für die deutsche Einheit auszuhandeln.

In seinem Buch habe er sich ursprünglich zu je einem Drittel mit DDR, Wendezeit und gesamtdeutscher Geschichte befassen wollen. Weil dafür der Platz nicht reichte, gibt er für den letzten Teil sein neues Buch „Zeitansagen“ heraus. Markus Meckel beschrieb, teils lesend, teils frei sprechend, seinen Weg der Politisierung vom renitenten Schüler über den Unterstützer des Prager Frühlings bis zur Gründung der Sozialdemokratischen Partei (SDP). Wegen seiner vorlauten Art wurde er der Schule verwiesen und zum Abitur nicht an die Erweiterte Oberschule delegiert. Das holte er an einer der vier kirchlichen Schulen der DDR nach. Mit einem Zitat aus den Galaterbriefen in seiner ersten Predigt habe er seine ländliche Gemeinde überfordert. Darin heißt es: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“

Wir zogen die Hand aus dem Wappen der SED

In der Diskussion um atomare „Nachrüstung“ Anfang der 80er Jahre gründete er einen Friedenskreis, der die Bewegung „Frieden schaffen ohne Waffen“ unterstützte. „Kritiker des Systems standen ständig vor der Frage: ’Gehen oder Bleiben?‘“. Markus Meckel gründete gemeinsam mit dem Theologen Martin Gutzeit, der wie Meckel totaler Wehrdienstverweigerer war, statt einer christlichen die Sozialdemokratische Partei (SDP), die sich später mit der SPD vereinigen sollte. Damit hätten sie einerseits vermeiden wollen, dass der christlichen Glaube – wie im Westen – für politische Zwecke instrumentalisiert wird und andererseits die historische Zwangsvereinigung mit der SED rückgängig machen wollen. „Wir zogen gewissermaßen die Hand aus dem Partei-Wappen heraus und stellten das Selbstverständnis der SED damit infrage.“ Zudem habe ihnen die Sozialdemokratie jener Zeit mit dem Nachhaltigkeitsbericht der UN unter Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland oder dem Konzept zur Gemeinsamen Sicherheit von Olof Palme gute Ansätze geboten.

In seinem Buch beschäftigt sich Meckel vor allem mit dem Narrativ des Beitritts und der Einheit, die für ihn zu früh gekommen sei. Meckel wollte erst die Demokratie einführen und dann die Einheit einleiten und im Oktober habe er noch geglaubt, „wir schaffen das mit der Demokratie“. Die DSU habe jedoch den Beitritt noch vor Abschluss des Einigungsvertrags herbeiführen wollen und als die Mauer vier Wochen später fiel, habe er befürchtet, „dass nun alles viel schwieriger wird“. Allein Bündnis 90/Die Grünen hätten am Termin im Oktober festhalten wollen. Im Konflikt um die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage der Beitritt erfolgen sollte, verließ schließlich die SPD die Regierung und Meckel trat nach 130 Tagen als Außenminister zurück.

Ostdeutsche können aufrecht zurückblicken

Der überstürzte Beitritt habe bei den ehemaligen DDR-Bürgern das Gefühl hinterlassen, nicht Herr des Verfahrens gewesen zu sein. „Ich kannte viele Menschen, die sich nie mit dem kommunistischen System identifiziert haben, aber in dieser Nacht nachträglich zu DDR-Bürgern oder doch zumindest zu Ostdeutschen wurden“, sagt Meckel. Aus seiner Sicht ist das Gefühl nicht notwendig. „Unser Weg, zunächst das Land zu demokratisieren, wurde von den DDR-Bürgern weitgehend nicht gewürdigt. Die wollten eine schnelle Lösung.“ Dennoch aber sei die DDR durch eine friedliche Revolution zur Demokratie geworden und die Einheit trotz allem Ergebnis zweier demokratischer Staaten gewesen. „Dass die Einheit ein Resultat der Verhandlungen beider Staaten war, ist wichtig für das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen, die somit in aufrechter Haltung zurückblicken können“, sagt Markus Meckel.

