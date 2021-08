Bergen

Die Waldbühne Bergen lässt es in diesem Jahr richtig krachen. Nach Nena und vor Howard Carpendale ist an diesem Wochenende Oonagh zu Gast auf der Insel Rügen. Die 31-Jährige hört auf den bürgerlichen Namen Senta-Sofia Delliponti und wurde einem großen Publikum zunächst in der Rolle der Tanja Seefeld in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Später schaffte sie den musikalischen Durchbruch mit ihrem Musikprojekt „Oonagh“, mittlerweile hat sie mehr als 800 000 Tonträger mit ausgesprochen fantasievoller Musik verkauft, bei der sie auch mal Elbisch singt.

Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach sie unter anderem über die Belastung einer Daily Soap, Spiritualität und die Bedeutung täglicher Rituale.

Oonagh – Was bedeutet eigentlich Ihr Künstlername?

„Oonagh“ kommt aus der keltischen Mythologie und bedeutet „die Königin oder die Göttin der Leichtigkeit und Kreativität“. Damals vor sieben Jahren haben wir nach einem Namen gesucht, der meine ganze kreative Welt abbildet. Die ist nämlich groß. Ich besuche musikalisch viele andere Welten, der Name hat mir gefallen. Dabei ist Oonagh gar nicht so einfach für manche Leute (lacht). Selbst heute noch werde ich damit konfrontiert dass man mich mal Onag nennt oder Ongh. Das sehe ich aber entspannt.

Ihre Musik ist vielseitig, passt in keine Schublade. Wie würden Sie Ihre Musik beschreiben?

Sie hat sich natürlich entwickelt über die Zeit. Begonnen hat sie als keltischer Ethnopop, dann kamen immer mehr andere Einflüsse dazu. Mittlerweile ist es globale Popmusik, würde ich sagen. Das Album „Eine neue Zeit“ hat zum Beispiel afrikanische Einflüsse. Dafür war ich dort und habe zusammen mit Afrikanischen Künstlern Songs geschrieben und Musik gemacht, zum Beispiel „Sauti Sol“ oder „Mafikizolo“. Ich wollte einen authentischen Einblick in diese Kulturen gewinnen. Die Zeit war der Hammer.

Sind Sie ein spiritueller Mensch?

Sehr sogar. Ich liebe die Ganzheitlichkeit, liebe Philosophie und Psychologie. Ich bin sehr neugierig und habe großen Spaß, Neues zu erfahren um meine Wahrheiten immer wieder neu zu finden, die Persönlichkeit zu entwickeln. Spiritualität bedeutet für mich „nach innen schauen“. Mit allem drum und dran, mit Schattenaspekten und Gefühlen. Meditation und Rituale sind für mich wichtig. Morgens zum Beispiel sitze ich erst mal eine halbe Stunde in Stille und versuche in mich in den Tag reinzufühlen, ohne gleich irgendeine Erwartung obendrauf zu setzen. Ich glaube sowieso, dass wir Frauen Zykluswesen sind, und ich versuche mich immer mehr von der linearen Zeit zu entfernen. Ich verändere mich immer. Das merke ich auch in der Musik.

Was hören Sie denn derzeit für Musik?

Bei mir läuft gerade viel Indie-Musik. Aber auch anderes, das neue Album von Birdy zum Beispiel, Coldplay ist immer gut, Aurora finde ich auch toll. Ich höre die Musik gern im Auto, aber auch zu Hause. Dort höre ich dann sehr konzentriert, schreibe viel mit, mache mir Notizen. Was ist die Geschichte? Was steckt dahinter? Wenn ich mit Verwandten oder Freunden aber ein neues Album von mir höre, wird das richtig spannend für mich. Dann erlebe ich die Musik nochmal durch die andere Person, aus der jeweiligen Perspektive. Der eine achtet vielleicht mehr auf die Melodie, der andere auf den Text.

Einem großen Publikum wurden Sie durch die Rolle der Tanja Seefeld bekannt. Wie hat sie GZSZ verändert?

Diese zwei Jahre haben mich schon geprägt. Es sind zum Beispiel Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Aber es hat mir auch gezeigt, was ich eigentlich will und was ich dann doch nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Immer funktionieren, in kürzester Zeit Emotionen abrufen können, Drehs jeden Tag zu jeder Zeit. Das war eine harte Schule. Am Donnerstag bekommt man seine 40 bis 50 Seiten Text, die man dann am Montag können muss. Das bekommt man hin, aber ich habe die Rolle mit nach Hause genommen, keine Grenzen gezogen, mich voll verausgabt. Denn Spielen macht ja auch unglaublich Spaß, mein inneres Kind war total happy. Aber irgendwann habe ich dann den Schlussstrich gezogen.

Wussten Sie sofort, wo die Reise hingehen soll?

Nein, ich war erst mal auf der Suche, schließlich liebe ich Veränderung. Aber auf Kommando geht das nicht, ich muss das erst erfühlen, dann passiert was. In diesem Fall ein Anruf von Menschen, die ich schon lange aus meiner musikalischen Zeit als Jugendliche kannte. Dann wurde es ungeplant, aber kreativ. Wir sind ins Studio gefahren, dort entstand auch die Idee mit der Phantasiesprache (Anm.: Elbisch, auf dem Album „Oonagh“ zu hören). Ich hatte keinen Text und hab gesagt, lass uns irgendwas singen. Etwas, was gut klingt und Menschen emotional berührt, ohne dass sie wissen, worum es geht. Dann haben wir recherchiert, dann ist Oonagh entstanden. Jetzt freue ich mich nach eineinhalb Jahren Pause wieder darauf, auf der Bühne zu stehen.

Was haben Sie während der eineinhalb Jahre Corona-Zeit gemacht?

Ich glaube uns Künstler hat die Zeit sehr geprägt. Ich habe viele Fragen für mich gelöst und mich vielen Dingen gewidmet. Zum Beispiel habe ich meine „handwerklichen“ Fähigkeiten verbessert, ich habe wieder angefangen mich mit Harmonielehre und Klavierunterricht zu beschäftigen, um weniger Grenzen beim Musikmachen zu haben. Ich habe die wildesten Sachen in dieser Zeit gemacht, die ich immer schon machen wollte – wie ein Kind. Habe Schachunterricht genommen und ein Schachturnier bestritten, einen Podcast in Vorbereitung, eine neue Website erstellt, viel mit andern Künstlern zusammengearbeitet und Handpan spielen gelernt. (Anmerkung: Metallinstrument zum Schlagen mit der Hand).

Aber jetzt ist wieder Zeit für Auftritte?

Ja, unbedingt. Ich bin direkt etwas aufgeregt, nach so langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen. Das Konzert jetzt ist aber nicht im Rahmen einer Tournee, eigentlich bin ich nämlich noch im Schreibmodus. Im kommenden Jahr möchte ich gerne ein neues Album rausbringen, den Schwerpunkt verrate ich aber noch nicht, ich bin ja noch mitten drin. Aber es wird wieder etwas Überraschendes sein. Jetzt aber erst mal das Konzert am Samstag. Ich wünsche mir gute Stimmung und einen erfüllten, intensiven Abend mit Momenten, die nachhaltig berühren.

Von Anne Ziebarth