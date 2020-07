Ex-Profi Francis Kioyo will bei Fußballcamp auf Rügen Spaß und Leistung verbinden

Baabe

Kaum ist der letzte Bissen vom Mittagessen hinuntergeschluckt, sprinten die Kinder beim Soccer Island Fußballcamp wieder auf den Platz. Trainer und Ex-Profi Francis Kioyo versucht, sie noch immerhin zu einer kurzen Pause direkt nach dem Essen zu überreden. Die Energie der 21 Nachwuchskicker im Camp ist aber kaum zu bremsen. „Die Kinder sollen frei sein und Spaß haben. Das fehlt in den Vereinen häufig, weil es da vor allem um die Leistung geht“, erklärt der 40-Jährige die Philosophie, die er mit seinem Camp verfolgt.

Jeden Tag von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr wird im Stadion des SV Blau-Weiß Baabe trainiert. Kioyo, der mittlerweile als Athletiktrainer für Leistungszentren in Berlin arbeitet, hat einige seiner vielversprechendsten Talente aus der Hauptstadt mit auf die Insel gebracht, dazu kommen Nachwuchsspieler vom Mönchgut. Die Leistungsunterschiede sind aus der Sicht des dreifachen Nationalspielers aus Kamerun aber kein Problem für seine Arbeit mit den Kindern: „Die Übungen sind nicht komplett auf Fußball fokussiert.

Der beste Fußballer ist dafür vielleicht nicht der Schnellste in der Gruppe. Wir legen den Schwerpunkt immer auf etwas anderes in jeder Einheit.“ Als einzigen Unterschied kann Kioyo ausmachen, dass die Berliner aus ihren Leistungszentren bereits an das große Trainingspensum gewöhnt sind und somit etwas mehr gefordert werden wollen. „Denen, die das noch nicht so kennen, gönne ich dann einfach zwischendurch eine Pause“, erklärt der Übungsleiter seine pragmatische Lösung.

Training unter professionellen Bedingungen

Ein reines Spaßcamp ist es aber nicht, was der ehemalige Spieler von Energie Cottbus anbietet. Als „allgemeines Grundlagen-Fußballtraining unter professionellen Bedingungen“ beschreibt Kioyo den Übungsaufbau. So befindet sich unter seinen Trainingsutensilien auch eine Lichtanlage, bei der die Reaktionsschnelligkeit und das Auffassungsvermögen getestet werden.

Ex-Bundesligaprofi Francis Kioyo ist mit seinem Soccer Island Fußballcamp noch bis Ende kommender Woche in Baabe. Quelle: Niklas Kunkel

Der spanische Spitzenclub Atlético Madrid ist besonders bekannt dafür, seine Spieler mit diesem etwa 15 000 Euro teuren Gerät immer wieder auf die Probe zu stellen. Mit solchen Dingen sollen die Nachwuchsfußballer spielerisch an die Bedingungen bei einem Profitraining herangeführt werden, ohne dabei den Druck in einem Leistungssystem zu haben.

Soziale Aspekt ist wichtig

Für den Standort Baabe hat er sich entschieden, nachdem er gehört hatte, dass in den vergangenen Jahren Profimannschaften wie der FC Schalke 04 oder Erzgebirge Aue das Jahnstadion für ein Trainingslager genutzt haben. „Wir finden hier perfekte Bedingungen vor und der Verein hat uns ganz schnell super bei der Umsetzung unterstützt.

Außerdem ist der soziale Aspekt wichtig, dass meine Spieler aus Berlin mit den Baabern zusammen trainieren“, erklärt Kioyo, der seit 2007 die deutsche Staatsbürgerschaft hat und fügt an: „Wir wollen einen Mittelweg aus Leistung und Spaß finden. Ich denke, dass der Weg zum Fußballer auch so funktioniert. Manchmal sieht man, dass der Hobbyspieler mehr Spaß am Fußballspielen hat als ein Leistungsspieler.“

Rundum-Versorgung

Für die Kinder, die einen, drei oder fünf Trainingstage im Camp buchen können, ist dabei für alles gesorgt. Neben dem Mittagessen, bei dem auch über die richtige Ernährung als Sportler gesprochen wird, sind die Kinder rundum versorgt. Es gibt eine komplette Ausstattung vom Trikot bis zum Stutzen, nach Abschluss des Camps gibt es neben einer Urkunde auch professionelle Fotos vom Training, damit sie „die wichtigen Erinnerungen“ ( Kioyo) mitnehmen können. Nebenbei beantwortet er auch immer wieder Fragen der Kinder zu seiner eigenen Karriere.

Und die Kinder hängen dabei an den Lippen des 1,90 Meter großen Mittelstürmers. Die speziellen Regeln, die im Zuge der Corona-Pandemie eingehalten werden müssen, lassen sich für Kioyo und seinen Trainerkollegen Daniel Gunkel ohne Probleme umsetzen. „Jeder Spieler hat seine eigene Flasche bekommen, die immer wieder aufgefüllt wird. Dazu hat jeder eine Maske bekommen, falls wir die Abstände mal nicht einhalten können“, erzählt Kioyo.

Bis Ende der kommenden Woche ist das Soccer Island Fußballcamp noch auf dem Mönchgut zu finden. Nachwuchskicker ab acht Jahren können sich für die kommende Woche noch für einen (49€), drei (139€) oder fünf Tage (199€) unter www.soccer-island.de anmelden.

Von Niklas Kunkel