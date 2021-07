Sassnitz

Heino Müller (41) ist in Gagern bei Kluis aufgewachsen, besuchte als Steppke die Schule in Gingst und machte anschließend eine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer. Danach wurde sein Lebenslauf ungewöhnlicher, als es sein Nachname nahelegt, den er mit rund 700.000 Deutschen teilt. „Ich ging erst zur Marine und nach einer Pause wieder zur Bundeswehr. Diesmal in ein Spezialpionier-Bataillon, das auch Auslandseinsätze in Krisenregionen durchzuführen hatte.“ Die Bundeswehr verließ er mit dem Dienstgrad eines Hauptfeldwebels, den in der Regel der „Spieß“, die „Mutter der Kompanie“, innehat. Zwischenzeitlich arbeitete Heino Müller auch im Hochbau und auf See, bis er ruhige Gewässer aufsuchte und in den größten Hafen seiner Heimatinsel Rügen einlief. Seit Jahresbeginn heuerte er nämlich als Hafenmeister in Sassnitz an, wo er nun für alle städtischen Belange zuständig ist. Auf Rügen hat er wieder Muße, seinem Hobby nachzugehen. Heino fotografiert semi-professionell Landschaften und Porträts. „Obwohl ich auf Norwegen stehe und alles, was nördlich vom Polarkreis liegt, ist es schön, wieder dauerhaft auf der Insel zu sei“, sagt er. „Rügen ist eben Heimat.“

Reinhard Thies genießt Rügen mit Sport und Kultur

Mit Leib und Seele bei der Sache: Diese junge Rüganerin ist eine echte Power-Frau

Von Uwe Driest