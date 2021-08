Bergen

Uwe Schönknecht wurde in Essen geboren und kam durch einen sehr ungewöhnlichen Zufall nach Stralsund. Der Vater und dessen Verwandte des heute 63-Jährigen lebten zu damaliger Zeit in Stralsund. Als der damals Dreijährige mit seiner Mutter die Familie dort besuchen will, wird auf einmal unerwartet die Grenze zwischen DDR und BRD geschlossen und die Familie ist gezwungen, in Stralsund zu bleiben.

Seitdem lebte der gelernte Betonbauer in Stralsund, bis er 1988 in den Westen Deutschlands flieht. Später lernt er seine Frau Claudia kennen. Sie stammt ursprünglich aus Meppen, einer Kreisstadt im Emsland, wo die beiden heute gemeinsam leben. Die beiden besuchen Stralsund und auch die Insel Rügen häufig. „Früher waren wir viel hier in Bergen“, so Uwe Schönknecht.

Gerade mache das Ehepaar seine letzte Reise in den Norden. Es seien weit über 500 Kilometer und das werde ihnen mittlerweile einfach zu viel, erzählt Claudia Schönknecht. Noch wollen die beiden aber die Insel genießen und dann wieder die Heimreise antreten.

Von Elisa Jäger