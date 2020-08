Stralsund

Gleich zwei größere Segelschiffe steuern in den nächsten Tagen Stralsund an. Mit der „Eye of the Wind“ ist sogar eine Premiere dabei. Die englische Brigg von der Kanalinsel Jersey ist die erste Saison zu Gast in Stralsund. Von ihrer Takelung könnte sie sogar eine Schwester des vorpommerschen Flaggschiffs „Greif“ sein, um deren Erhalt gerade so intensiv gerungen wird.

Begeistert rund Rügen

Das 40 Meter lange, sieben Meter breite und 2,70 Meter tiefgehende Stahlschiff mit dem schwarzen Rumpf und den beiden teils rah-, teils gaffelsegelgetakelten 27 Meter hohen Masten wurde vor 109 Jahren bei der renommierten Lühring-Werft in Brake an der Unterweser auf den Namen „Friedrich“ getauft und als Frachtsegler in Fahrt gebracht. Unter Vollzeug von 750 Quadratmetern Segelfläche bringt sie es auf acht Knoten. Im windstillen „Auge des Windes“, wie ihr Name übersetzt lautet, sorgt ein 600-PS-Diesel für den nötigen Vortrieb. Bis zu zwölf Gäste können in sechs Kojen mitsegeln unter dem Motto: „Let your spirit set sail“, „Lass deinen Geist Segel setzen“.

Anzeige

Die Teilnehmer, junge Leute in den Sommerferien, sind begeistert: „Ein dolles Schiff!“, hört man aus der Runde, und einer sagt, was alle kopfnickend bestätigen: „Was Schöneres gibt’s für uns gar nicht!“ Unter dem Thema „Der Amazonas des Nordens und die Kreidefelsen von Rügen“ reisten sie vom 22. bis 29. August rund Rügen – und kommen nun wieder in Stralsund an.

Weitere OZ+ Artikel

Zwischen Wrack und Hollywood

Zu ihrer legendären Geschichte gehört auch eine Strandung 1955 im Orkan vor Schweden. Als „ Rose Marie“ wiederhergestellt, wurde sie in der Treibnetzfischerei vor Island beschäftigt. 1970 brannte das Achterschiff aus. Die Abwrackwerft drohte, bis ein Interessent sie entdeckte und in ein Clublokal umwandeln wollte. Der Plan zerschlug sich. Schiffsliebhaber kümmerten sich um eine Restaurierung in England.

1976 schließlich wurde daraus ein Juwel: die „Eye of the Wind“. Gleich ihre erste Reise führte den schmucken Großsegler auf den Spuren berühmter Seefahrer um die Welt rund Kap Hoorn. In Hollywood-Filmen wie „Blaue Lagune“ (1980) oder dem Piratenfilm „ Savage Island“ (1983) fuhr sie vor der Kamera und diente als Kulisse. Stars wie Brooke Shields oder Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones standen an ihrem Ruder.

Sogar als schwimmende Schule war sie immer mal wieder unterwegs, wobei Schüler und Lehrer bis zu sechs Monate gemeinsam an Bord arbeiteten und lernten. Beim berühmten Tall Ship Race 2000 war sie auch dabei. Ein Schiff mit dem maritimen Charakter eines traditionellen Großseglers. Das gibt ihm eine unverwechselbare Atmosphäre.

Ideales für individuelle Erlebnisse

Schoner „Meander“ neben der „Gorch Fock“ (I) an der Ballastkiste. Quelle: Peer Schmidt Walther

Beim Start in Stralsund lag die „Eye of the Wind“ neben einem zweiten Mastenpaar. Dieses gehörte dem Zweimast-Toppsegelschoner „Meander“ aus dem holländischen Kampen am Ijsselmeer, auch dieser wird in den kommenden Tagen wieder im Stralsunder Hafen erwartet. „Uns haben in erster Linie Revier, Landschaft und günstige Erreichbarkeit gereizt“, erklärt ein Gast auf die Frage, warum er sich diesen Törn ausgesucht habe.

Seit 1985 segelt das Schiff auf der Ostsee. „Wir haben schon viele Häfen besucht“, ergänzt ein Crewmitglied, „aber für unsere Zwecke bietet dieses Revier ideale Voraussetzungen“. Der traditionelle Schoner „Meander“, sozusagen als schwimmendes Hotel: wohnen, essen und übernachten unter Segeln. Und relaxen nach den Landausflügen per pedes oder Rad.

Dafür sorgen viel Platz an Deck, ein gemütlicher Aufenthaltsraum, Küche, Bar, vier Zweibett- und zwei Einzelkabinen, zwei Duschen und WCs. Zehn Gäste können untergebracht werden. In maritimem Wohlfühlambiente mit messingglänzenden Bulleyes, holzgetäfelten Wänden, gemütlichem Licht. Da kommt man abends gern an der Back bei deftigem Essen zusammen, um über die Erlebnisse zu klönen. Die doppelstöckigen Kojen erinnern an solche auf Großseglern. Doch „Meander“ bietet individuelle Erlebnisse in kleinstem Kreis. Zweieinhalb, fünfeinhalb und siebeneinhalb Tage dauern die unterschiedlichen Törns zwischen Rügen, Hiddensee und Usedom auf Sund, Bodden und Ostsee.

Auf allen Weltmeeren unterwegs

Wer sich den Steven der „Meander“ genauer ansieht, entdeckt die übermalte Kennung HF 499: Hochseefischerei Finkenwerder. Gebaut 1949 als Fischkutter „ Anna Woltmann“ bei Hamburg und bis 1989 im Dienst, 25,16 Meter lang, 6,20 Meter breit, 3,10 Meter Tiefgang, 350 Quadratmeter Segelfläche, 250-PS-MAK-„Flautenschieber“, 2001 komplett renoviert.

1998 umrundete die „Meander“ sogar das berüchtigte Kap Hoorn und stieß mit Gästen bis in die Antarktis und nach Südgeorgien vor. Ein hervorragender Beweis für gute See-Eigenschaften und Stabilität des Schiffes, das auf den sieben Weltmeeren zu Hause ist.

Auf den Falkland-Inseln im Südatlantik habe man überwintert. Über Südamerika, die Karibik und New York steuerten sie wieder Holland an. Die Passagiere gehen gern an Land: in Stralsund immer auch auf die „ Gorch Fock“ (I), die der „Meander“ gegenüberliegt, ins Ozeaneum und natürlich in eine der gemütlichen Hafenkneipen.

Von Peer Schmidt-Walther