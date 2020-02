Stralsund

Für junge Menschen, die sich noch in der Ausbildung zum (Heil)Erzieher oder im Studium Soziale Arbeit befinden, möchte der Chamäleon-Verein in Stralsund Orientierungshilfe geben, um sich über den künftigen Job gut informieren und schließlich besser entscheiden zu können.

Neugier der Absolventen wecken

„Wir wollen all diese Absolventen am 19. Februar von 18 bis 20 Uhr zu uns in die Akademie einladen. Wir wollen uns als Träger vorstellen, aber auch zeigen, was unsere Arbeit ausmacht. Was ist das Spannende an unserem Beruf? Welche Herausforderungen warten auf die jungen Leute? Wie sehen Erfolge in der Arbeit mit Jugendlichen aus? All diese Fragen kommen auf den Tisch“, so Birgit Rubbert gegenüber OZ. Die Geschäftsführerin des Vereins betont, dass viele Ansprechpartner zur Verfügung stehen werden.

Fachkräfte hier binden

Es geht einerseits darum, Fachkräfte in der Region zu behalten, ihre Abwanderung zu verhindern. „Andererseits müssen wir bereit sein, mit den jungen Leuten zu arbeiten, sie für den Beruf fit zu machen. Das passiert in den Schulen ja nur in komprimierter Form. Aber alles Meckern hilft doch nichts, letztendlich wir müssen genau mit diesen Absolventen arbeiten, andere gibt es nicht“, so die Chamäleon-Chefin.

Erzieher und Sozialpädagogen sind angesprochen

„Und ich glaube nicht, dass wir das Problem nur allein mit mehr Gehalt oder einem E-Bike für den Weg zur Arbeit lösen. Die meisten haben einfach keinen Bock auf Jugendarbeit. Da müssen wir ansetzen. Deshalb haben wir uns überlegt, die Stralsunder Absolventen, die ihre Erzieher-Ausbildung in der Beruflichen Schule, bei Ecolea oder bei Jambus absolvieren, aber auch Leute, die an den Schulen in Greifswald und an der Hochschule in Neubrandenburg fertig werden, auf uns aufmerksam zu machen“, so die Sozialpädagogin. Angesprochen werden sollen Erzieher, Sozial- und Erziehungswissenschaftler, aber auch Sozialpädagogen.

Für die bessere Planung wird um Anmeldungen unter Telefon 03831/2039510 gebeten. Die Veranstaltung ist natürlich für die Interessierten kostenfrei.

Von Ines Sommer