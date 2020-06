Fähren bringen wieder Urlauber von MV nach Skandinavien: Was dabei zu beachten ist

Rostock

Mit der Öffnung der deutsch-dänischen Grenze für Touristen am Montag nehmen auch die Fähren ab MV wieder Urlauber mit. An Bord müssen allerdings weiterhin Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden. Zudem können nicht so viele Passagiere mitfahren wie sonst.

Die Fährreederei Scandlines bringt nach der Corona-Pause wieder Urlauber von Rostock nach Gedser. Der Betrieb der Fähren wurde zwar die ganze Zeit über aufrecht erhalten, in den vergangenen 13 Wochen wurden jedoch nur Waren und Personen mit triftigem Reisegrund befördert. „Wir freuen uns nun darauf, unsere Kunden wieder an Bord begrüßen zu können“, so Scandlines-Chef Søren Poulsgaard Jensen.

Ein Drittel weniger Passagiere

Auf den Schiffen gelten sowohl die dänischen als auch die deutschen Corona-Regeln. So müssen Passagiere stets ausreichend Abstand halten. Dafür wurden überall an Bord Markierungen angebracht. Um ausreichend Platz zu haben, wurde die Zahl der Passagiere um ein Drittel reduziert. Auf die Schwesterschiffe „ Berlin“ und „Copenhagen“, die zwischen Rostock und Gedser verkehren, passen daher nur knapp 900 statt 1300 Menschen.

Die Buffet-Restaurants bleiben geschlossen, alle anderen Restaurants und Cafés haben jedoch geöffnet, sagt Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Maskentragen ist in den Gaststätten nicht vorgeschrieben, nur das Personal muss welche tragen. Beim Einkaufen in den Bordshops dagegen herrscht Maskenpflicht.

Jeder mit Ticket kann mit

Der Vorbuchungsstand für die Strecke Rostock-Gedser sei gut, betont Svendsen: „In den letzten drei Wochen haben die Buchungen deutlich zugenommen.“ Jeder, der eine Überfahrt gebucht habe, könne sicher sein, auch mitgenommen zu werden. Wer jedoch ohne Ticket an das Fährterminal kommt, muss hoffen, noch einen Platz zu bekommen und eventuell eine spätere Fähre nehmen.

Von Sassnitz aus startet die Reederei Molslinjen am Montag erstmals nach der Corona-Unterbrechung wieder nach Rønne auf der dänischen Insel Bornholm. „Die ersten beiden Fahrten sind bereits ausgebucht“, sagt Sprecher Jesper Maack. „Und auch für die nächsten Monate haben wir schon viele Buchungen aus Deutschland. die Samstage sind bereits fast ausverkauft.“

Kamil Knapik (35) mit Sohn Anton (1) und Ehefrau Dominika (27) sind auf dem Weg in die Heimat Dänemark.

Autos nehmen Platz weg

Auch auf der Bornholm-Linie gelten Corona-Regeln, „vor allem Abstand halten und Hände desinfizieren“, so Maack. Die Kapazität ist auf 85 Prozent begrenzt – theoretisch. „Weil jedoch die Autos viel Platz einnehmen, erreichen wir die 85 Prozent nicht.“

Wichtig: Die Regel, dass man mindestens sechs Übernachtungen in Dänemark gebucht haben muss, gilt auch für die Insel Bornholm. „Es wäre gut, wenn Passagiere für die Kontrolle bei der Einreise ihre Ausweise sowie die Buchungsunterlagen bereithalten könnten“, bittet Maack.

Drastischer Einbruch bei Stena

Bei Stena Lines ändert sich zum 15. Juni nichts, die Reederei hat auch während Corona Passagiere zwischen Rostock und dem schwedischen Trelleborg befördert. Allerdings deutlich weniger als sonst: „Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Passagiere im gesamten Netzwerk von Stena Line drastisch zurückgegangen, je nach Route um 75 bis 90 Prozent“, so ein Sprecher. „Mit den kommenden Lockerungen sieht Stena Line jedoch einen deutlichen Anstieg bei den Buchungszahlen sowohl auf Rostock-Trelleborg als auch auf Kiel-Göteborg.“

Der Infektionsschutz an Bord und auch schon in den Terminals habe weiterhin oberste Priorität, so der Sprecher. Neben den Anweisungen der jeweiligen Zielhäfen habe Stena auch eigene Maßnahmen umgesetzt: „Dazu gehören zum Beispiel Maßnahmen zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes, Handschuhe und Plexiglasschutz beim Kassenpersonal, vorübergehende Schließung von öffentlichen Bereichen wie etwa Saunas, Spas oder Spielecken und nicht zuletzt eine reduzierte Passagierkapazität.“ Buffetrestaurants sind wie auf den Dänemark-Fähren geschlossen.

Maskentragen bei TT-Line

Wie Stena verkehrte auch TT-Line durchgängig zwischen Rostock und Trelleborg. An Bord und beim Check-in gelten ebenfalls zusätzlicher Corona-Regeln: „Es gibt einen kontaktlosen Check-in, Plexiglasscheiben an allen Verkaufspunkten, Abstandsmarkierungen und der Einlass zu den Bordshops wird reguliert“, so TT-Line. Passagiere werden aufgefordert, in öffentlichen Bereichen Masken zu tragen.

Die Einführung einer Quarantäne für Schweden-Rückkehrer in den norddeutschen Bundesländern betreffe auch Stena, so der Sprecher: „ Stena Line ist bewusst, dass sich die Situation dynamisch schnell ändert und Bestimmungen je nach Infektionsgeschehen in Skandinavien und Deutschland angepasst werden müssen, etwa durch Quarantäne-Maßnahmen. Stena Line passt ihre Prozesse ebenfalls so an, dass man schnell auf veränderte Situationen reagieren kann.“ Zu möglichen Buchungsrückgängen in Folge der Quarantäne äußerte er sich nicht.

Von Axel Büssem