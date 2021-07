Bergen

Bereits kurz nach der Eröffnung des Standes der Polizei zur Fahrradcodierung bildete sich eine lange Schlange auf dem Bergener Markt. Ein schickes E-Bike reihte sich an das andere. Kein Wunder, bei Preisen im vierstelligen Eurobereich ist die Sicherheit des guten Stücks eine wichtige Angelegenheit.

Denn Fahrraddiebstahl ist und bleibt ein Dauerthema im Landkreis Vorpommern-Rügen. Schaut man in die Kriminalstatistik der vergangenen Jahre geht es mit der Anzahl der Fahrraddiebstähle wieder bergauf. Wurden 2019 lediglich 556 Diebstähle gezählt, waren es 2020 bereits 675 Diebstähle im Kreis. „Das stellt einen Zuwachs von 21,4 Prozent zum Vorjahr dar. Im Vergleich der letzten Jahre liegen die Fahrraddiebstähle für das vergangene Jahr jedoch im Bereich des Durchschnittswertes“, so Pressesprecherin Jennifer Fischer. „Auf der Insel Rügen stellt sich aber ein anderer Trend in den letzten fünf Jahren dar. Da sind seit 2016 die Zahlen konstant gesunken.“ Auf Rügen waren es zuletzt (2020) 68, Fahrräder, Spitzenreiter das Amt Mönchgut-Granitz mit 20 geklauten Rädern, dahinter kommen die amtsfreie Gemeinde Binz (18) und das Amt Bergen (11).

Konzentriert: Astrid Nerlich fährt mit dem Lese-Arm des Gravierers in der Vorlage entlang. Parallel dazu ritzt eine Nadel die Buchstaben/Zahlen-Kombination in den Rahmen. Fahrradcodierung Bergen Quelle: Anne Ziebarth

Codierung schreckt zumindest ab

Eine Codierung würde zwar nicht helfen, die Täter ausfindig zu machen, es sei ja keine Ortung, aber wesentlich dazu beitragen, das Rad möglichst schnell zurück an den Besitzer zu bringen. „Oft werden Fahrräder auch gefunden, können aber nicht dem Eigentümer wieder gegeben werden, da das Fahrrad nicht als gestohlen gemeldet ist oder die Rahmennummer nicht bekannt war um dieses in Fahndung zu setzen“, so Jennifer Fischer.

Und dann ist da ja auch noch die abschreckende Wirkung des Gravur selbst. Ein registriertes Rad lässt sich nur schwer weiterverkaufen. Astrid Nerlich ist Präventionsberaterin der Polizeiinspektion Stralsund und ist gemeinsam mit ihrer Kollegin dabei, ein Fahrrad nach dem anderen zu gravieren.

Fahrradcodierung in Sassnitz Am Mittwoch, dem 21. Juli, findet in der Bachstraße (Parkplatz gegenüber vom Rewe-Markt) in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eine kostenfreie Fahrrad-Codierung der Polizei statt. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das Fahrrad. Minderjährige brauchen eine Bescheinigung der Eltern. Sollte es sich bei dem zu codierenden Fahrrad um ein E-Bike handeln, wird darum gebeten, den Akku bereits im Vorfeld auszubauen, bzw. den Schlüssel mitzubringen.

„Die Nummer, die ins Rad kommt, setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen“, erklärt sie. „Landkreis- und Gemeindekennung, Adressdaten, Initialen und das Datum.“ Nur wenige Minuten dauert es, dann prangt die Nummer am Rad, obendrauf kommt ein Aufkleber mit Warnhinweis: „Finger weg, dieses Rad ist codiert.“

Radnetz auf Rügen ist ausbaufähig

Auf ein besseres Sicherheitsgefühl hoffen auch Vera und Hartmut Prey aus Bergen. Bislang sei zwar – klopf, klopf – keines der E-Fahrräder gestohlen worden, aber man mache sich schon seinen Kopf. Die Anschaffung von E-Bikes hat das Paar, beide um die 60 Jahre alt, trotzdem nicht bereut. „Wir fahren viel mehr Rad und auch weniger Motorrad als früher“, berichtet Hartmut Prey. „Gerne die Strecke zwischen Stresow, Sellin und Baabe. Aber es wäre eben auch mal schön, einfach die Sachen zu packen und mit dem Rad an den Strand zu fahren.“ Der Ausbau der dafür idealen Strecke über Zirkow nach Prora wird aber immer wieder verschoben: Der Grund sind Unstimmigkeiten mit den Grundstückseignern.

Rügen ideales Einsatzgebiet für E-Bikes

„Früher bin ich gar nicht mitgefahren“, erzählt Vera Prey. „Das war mir zu viel und zu schnell.“ Seitdem seine Frau allerdings das E-Bike habe, hätte sich die Situation umgedreht. Dann sei sie vorneweg geradelt. „Nun haben wir beide eines“, so Hartmut Prey lachend. Die Insel Rügen sei eine ideale Insel, um mit dem Elektrofahrrad unterwegs zu sein, findet er. „Bergen heißt ja nicht umsonst so und Wind gibt es auch immer.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer mehr E-Bikes auf den Straßen unterwegs

Mit ihrer Wahl für das elektrisch unterstützte Fortbewegungsmittel liegen die beiden im Trend. Laut der Plattform Statista wurden 2020 insgesamt rund 1,95 Millionen E-Bikes in Deutschland verkauft. Der Absatz ist dabei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen und nahm 2020 so stark zu wie nie zuvor. „Der Anteil von E-Bikes am gesamten Fahrradabsatz in Deutschland betrug im Jahr 2020 etwa 39 Prozent“, heißt es. Ganz ohne Risiko ist das Radeln mit Schub aber nicht: Auch die Lithium-Ionen-Akkus können explodieren. Das geschieht sehr selten, Experten raten aber dazu, die Akkus unter Aufsicht zu Laden und bei verformten oder beschädigten Akkus einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

Von Anne Ziebarth