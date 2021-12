Fahrradverleihe dürfen in MV wieder öffnen – passend zu Schwesigs Hiddensee-Urlaub

Insel Hiddensee

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist bekennender Hiddensee-Fan und auch derzeit wieder im Urlaub auf der kleinen Schwesterinsel Rügens. Zum echten Hiddenseegefühl gehört, dass man sich hier vor allem mit dem Fahrrad fortbewegt, schließlich ist die Insel autofrei.

Doch: Die Fahrradverleihe haben zu. Sie gehören zu den sogenannten tourismusaffinen Dienstleistungen. Nach dem jüngsten Gesetzesblatt vom 23. Dezember gilt hier: Bei Stufe Rot plus müssen diese geschlossen bleiben.

Fahrradverleihe dürfen nun doch wieder in MV öffnen

Erstaunliches Timing: Die Verordnung sei geändert, teilte Patrick Dahlemann (SPD), der Chef der Staatskanzlei, am Mittwochabend auf OZ-Anfrage mit. Fahrradverleihe dürften unter den entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln nun doch öffnen. Auf Wunsch von Frau Schwesig? Nein, das stünde in keinem Zusammenhang mit dem Urlaub der Ministerpräsidentin auf der Insel, betonte er.

Bis dahin lief die „Stille Post“ auf der Insel aber schon auf Hochtouren. „Frau Schwesig wollte ein Fahrrad haben und jetzt dürfen wir öffnen“, beschreibt eine Fahrradverleiherin von der Insel etwas verkürzt die Gerüchte, die auf der Insel die Runde machten. Daraufhin öffneten viele der Verleihstationen kurzentschlossen ihre Betriebe wieder. Mit Namen möchte die Frau nicht genannt werden, wie die anderen Verleiher auch, die wir zu diesem Thema gefragt haben – zu groß die Angst, „Ärger zu bekommen“.

Hat die Ministerpräsidentin ein Fahrrad geliehen oder nicht?

Bei einem anderen Fahrradverleih bestätigt man zumindest Teile des Gerüchts. „Ja, es hat ein Gespräch mit Frau Schwesig gegeben. Aber ich kann dazu wirklich nichts sagen“, so der ebenfalls um Anonymität bemühte Verleiher. Auch die Frage, ob die Ministerpräsidentin denn nun ein Fahrrad geliehen hat oder nicht, wollte er nicht beantworten.

Dafür erklärt er die missliche Lage der Fahrradverleiher auf dem Eiland. „Es wäre wirklich schön, wenn wir öffnen könnten“, so der Verleiher. „Es gibt auf Hiddensee ja keine Autos. Man braucht Fahrräder um von A nach B zu kommen. Und wir sind alles Selbstständige, wir kämpfen wirtschaftlich ums Überleben.“

Hiddensees Bürgermeister fühlt sich vorgeführt

Der Hiddenseer Bürgermeister Thomas Gens ist von der ganzen Situation alles andere als begeistert. „Ich habe gerade erst die aktuellen Änderungen der Verordnung per Rundbrief rumgeschickt. Inklusive der Schließung“, ärgert er sich. „Das geht doch so nicht. Wir haben uns hier an die Verordnung gehalten und dann soll ich auch noch der Böse sein, der die Fahrradverleihe schließt.“ Persönlich denke er schon, dass die Fahrradverleihe geöffnet bleiben könnten, meint er. „Aber danach geht es nicht.“

In der Staatskanzlei allerdings räumt man einen Fehler ein. „Da ist uns etwas bei der Bearbeitung der Verordnungen durchgerutscht, das tut uns leid. Die Änderung im Bereich der Freiluftangebote der touristischen Dienstleistungen sollte auch für den Status Rot plus gelten“, so Patrick Dahlemann. „Wir haben das aber in der Kabinettssitzung am Mittwoch per Umlaufverfahren umgehend geheilt.“

Somit gilt ab jetzt: Freie Fahrt für die Fahrradverleiher und Stadtführungen. Tourismusaffine Dienstleistungen, die draußen stattfinden, sind erlaubt, eine entsprechende Verordnung ist beschlossen und wird zeitnah veröffentlicht.

Schwesigs Aufenthalt auf Hiddensee habe nichts damit zu tun

Was Dahlemann wichtig ist: „Mit dem Aufenthalt der Ministerpräsidentin auf Hiddensee hat das aber wirklich nichts zu tun. Die unklare Regelung beschäftigt uns schon ein paar Tage“, so der Chef der Staatskanzlei. „Die Kurdirektorin und der Bürgermeister von Hiddensee hatten uns aufmerksam gemacht, auch auf dem Darß gab es Reaktionen.“ Der Prozess der Korrektur sei unabhängig von Manuela Schwesigs Urlaub bereits auf den Weg gebracht werden.

Kurios: Die Landesverordnung war erst am 23. Dezember verschärft worden, und zwar auch um die Tourismusdienstleisterregelung. „Ja, wir haben ja angesichts der aktuellen Situation nochmal verschärft“, sagt Dahlemann. „Aber die draußen stattfindenden touristischen Dienstleistungen sollten da nicht mit rein.“ Die detaillierte Korrektur der Verordnung wird in Kürze aktualisiert und dann auf der Internetseite des Landes einzusehen sein.

Von Anne Ziebarth