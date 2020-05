Fahrschulen auf Rügen wieder gestartet: Die Ruhe vor dem Sturm

Binz

Dass der Neustart in seiner Fahrschule in der Corona-Krise so entspannt laufen würde, damit hatte Andreas Dirwelis nicht gerechnet. „Aber das ist die Ruhe vor dem Sturm, Ende Juni werden alle wieder Fahrstunden wollen“, sagt der Chef der Fahrschule Dirwelis in Binz auf Rügen.

Die Ursachen für den ruhigen Neustart: Der Großteil seiner 40 Fahrschüler beschäftigt sich aktuell eher mit Mathe, Deutsch und Englisch anstatt mit Vorfahrt, Schalten und Verkehrsführung – oder investiert das knappe Geld in der Kurzarbeit lieber in Lebensmittel als in Fahrstunden. „Wenn die Abschlussprüfungen an den Schulen vorbei sind und die Menschen wieder volles Gehalt bekommen, dann beginnt bei uns wieder der Stress“, ist er sich sicher.

Nur eine Gruppe seiner Fahrschüler war gleich ab dem 11. Mai – der Tag an dem die Fahrschulen wieder öffnen durften – ganz heiß auf die nächsten Übungsstunden: die Motorradfahrer. „Sie wollen schnell durchziehen, um noch etwas von der Saison zu haben“, sagt der 57-Jährige.

Siebeneinhalb Wochen keine Fahrstunden

52 Tage – so lange musste der Binzer die Türen seiner Fahrschule in der Dünenstraße geschlossen halten. „Es war ein harter Schnitt. Von heute auf morgen musste ich am 20. März schließen. Das war, als hätte man die Reset-Taste gedrückt“, erklärt Andreas Dirwelis. Siebeneinhalb Wochen stand sein gewohntes Leben still, keine Sechs-Tage-Woche mehr, an der er von Montagmorgen bis Samstagnachmittag den Rügenern das Fahren beibringen konnte, kein Kontakt mehr zu den jungen Menschen, mit denen er so gern arbeitet.

52 Tage Stillstand: Andreas Dirwelis hat in seinem Kalender die Tage abgestrichen, bis er nun am Montag wieder starten durfte. Quelle: Ann-Christin Schneider

„Ich hatte keine Einnahmen, aber die laufenden Kosten wie Miete oder Versicherungen für meine drei Autos und fünf Motorräder liefen natürlich weiter“, beschreibt er die Situation. Theoriekurse per Videochat durfte er aus rechtlichen Gründen nicht anbieten, die Ausbildung musste komplett unterbrochen werden. Auf einen fünfstelligen Betrag schätzt der seit 29 Jahren als Fahrlehrer Tätige die Umsatzeinbußen. Und das, obwohl die Nachfrage auf der Insel enorm groß ist.

30 Minuten für das Desinfizieren des Autos

Schon vor dem Shutdown hätten die acht Fahrschulen auf der Insel Rügen kaum alle Interessierten aufnehmen können. Nun wird das umso komplizierter, da nun auch in den Autos und Unterrichtsräumen der Fahrschulen bestimmte Regeln einzuhalten sind. „Normalerweise schule ich 20 Personen pro Kurs, nun darf ich nur noch acht betreuen“, erklärt Andreas Dirwelis. Mit 1,5 Meter Abstand müssen die Fahrschüler dann voneinander entfernt sitzen. Der Lehrende sitzt zum zusätzlichen Schutz noch hinter einer Plexiglasscheibe. Auch müssen die Führerscheinanwärter vor der Teilnahme versichern, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Desinfektion ist jetzt das A und O, auch beim Fahrunterricht. Andreas Dirwelis plant 30 Minuten nach jeder Fahrt dafür ein. Quelle: Ann-Christin Schneider

Auch bei den praktischen Einheiten sind die Anforderungen streng: Maskenpflicht im Fahrzeug für Fahrschullehrer und -schüler, Motorradschüler müssen den eigenen Helm mitbringen und die Kontaktflächen des Fahrschulfahrzeugs müssen nach jeder Fahrt desinfiziert werden. „Ich wette, dafür werde ich jeweils 30 Minuten brauchen“, schätzt Dirwelis. Dadurch wird er den normalen Rhythmus an Fahrstunden nicht einhalten können. „Ich werde am Tag dadurch etwa ein Drittel der Zeit für Fahrstunden verlieren.“

Führerscheine werden teurer

Drei Kurse wird Andreas Dirwelis bis Ende Juni beginnen. Sie sind schon so gut wie voll. Wann die Fahrschüler dann ihren Führerschein in den Händen halten können, ist unklar. „Normalerweise ist das nach zwei bis drei Monaten möglich, doch nun werden sich die Zyklen verlängern“, ist sich der Fahrschul-Chef sicher. Denn nicht nur die Fahrschulen, sondern auch die Dekra und die Ersten-Hilfe-Kurse sind nun im Zuge der Corona-Pandemie mit der Nachfrage überlastet. „Sechs Monate bis zur praktischen Prüfung werden keine Seltenheit sein“, prognostiziert der 57-Jährige.

Deutliche weniger Führerscheinprüfungen auf Rügen Die Dekra-Prüfstelle in Bergen darf nun auch nur noch 8 statt 14 Personen an die Prüfplätze zur theoretischen Prüfung lassen. Zudem wurden die Hygienestandards erhöht, erklärt der Niederlassungsleiter der Dekra in Stralsund, Andreas Jagusch. „Wir machen lieber weniger Prüfungen, aber dafür exakt nach den Vorgaben, um alle Beteiligten zu schützen“, sagt er. Dafür sei es aber wichtig, dass sich auch die Fahrschüler an die Vorschriften halten, sonst könnten keine Prüfungen mehr durchgeführt werden. Seit dem 20. März waren die Prüfstellen im Land geschlossen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Von Januar bis April wurden auf Rügen 155 praktische Prüfungen abgenommen, das waren 24,8 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Noch drastischer sieht es bei den theoretischen Tests aus: Nur 178 Mal (-42,6 Prozent) bewiesen Fahranfänger im ersten Quartal ihr Wissen.

Und auf noch eine Folge der Corona-Krise müssen sich Fahrschüler einstellen: Die Führerscheine werden teurer. „Um moderate Anpassungen kommen wir leider nicht herum“, bedauert der Binzer, der auch mit den anderen Fahrschulinhabern auf der Insel in Kontakt steht. Um etwa fünf Prozent werden die Preise angezogen. Damit wird der Führerschein auf Rügen laut Andreas Dirwelis im Durchschnitt etwa 2100 Euro kosten.

Von Ann-Christin Schneider