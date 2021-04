Falscher Polizist: Fünf Enkeltrick-Versuche auf Rügen

Rügen

Derzeit gibt es in den Landkreisen unserer Zuständigkeit Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte etliche Anrufe von Trickbetrügern, die sich vor allem auf die Masche der Schockanrufe zu konzentrieren scheinen. Auf der Insel wurden allein am Dienstag in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr fünf solcher Anrufe getätigt.

Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und behaupten, ein enges Familienmitglied habe entweder einen Unfall gehabt und liege nun im Krankenhaus. Oder der Sohn, der Enkel oder andere Verwandte hätten einen tödlichen Unfall verursacht und säßen nun im Gefängnis. Die Betrüger fordern von den oft zunächst geschockten Opfern Geld, das für eine Operation oder das „Freikaufen“ aus der Haft notwendig sei.

„Das ist natürlich alles Fake. In Deutschland fordert keine Klinik für lebenswichtige Operationen vorab Geld und zudem gibt es hierzulande keine Kautionen, mit denen man Angehörige aus dem Gefängnis herauskaufen kann“, teilt Sprecherin Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.

Vorbildliches Verhalten

Auf der Insel Rügen haben sich alle betroffenen Rentner vorbildlich verhalten, wie Stefanie Peter vom Polizeihauptrevier Bergen berichtet. „Alle Betroffenen haben sich entweder selbst bei den Angehörigen rückversichert oder etwa Hilfe von Nachbarn in Anspruch genommen“, sagt sie. Wie bei den Fällen auf Rügen sehe sie, dass die Präventionsarbeit der Polizei fruchtet. Dennoch geht die Botschaft an mögliche Opfer, dass sie sich, auch wenn ihnen kein Schaden entstanden ist, bei der Polizei melden.

Die Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass die bisher bekannten und angezeigten Betrugsversuche nur ungefähr ein Zehntel der tatsächlichen aktuellen Betrugsversuche in den Regionen ausmachen.

Von mo