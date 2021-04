Bergen

Die Regale im Fantasie-Depot der Kita Regenbogenhaus in Bergen reichen bis an die Decke und sind über und über mit Kisten gefüllt. In ihnen befinden sich unzählige Joghurtbecher in allen Formen und Größen, Plastikflaschen und verschiedene Deckel. Müll? Mitnichten!

Schaut sich der Besucher im Kreativ-Depot um, wird schnell klar, worum es hier geht. Mithilfe von Upcycling, frei mit „Wieder-/Neuverwendung“ zu übersetzen, kann aus vermeintlichem Müll erstaunliches werden. Eine Lampe aus Plastiklöffeln, Häuser und Türmchen aus Kartonresten und Fische aus Reinigungsmittelflaschen zieren die Fenster und Fensterbänke der Räume in der Bergener Königsstraße.

Mittendrin sitzt eine kleine Gruppe Kindergartenkinder, die mit riesiger Begeisterung Nistkästen für die heimischen Vögel zusammenschraubt. Begeistert halten die vier kleinen Handwerker ihre Akkuschrauber in der Hand, während Erzieher Peter aufpasst, dass alles gut klappt.

Nachhaltiges Spielzeug, selbst gemacht

Das Fantasie-Depot bietet den Kindern der vier Kitas des Vereins Regenbogenhaus mit insgesamt 138 Kindern die Möglichkeit, Spielzeug und Dekorationen selbst zu machen – und das nachhaltig. Denn genau das ist das Besondere an diesem, auf Rügen bisher einzigartigen Projekt. Beinahe alles, was im Fantasie-Depot gebastelt, geschraubt oder gezimmert wird, ist aus Plastik- oder Industriemüll.

Martina Siebeneicher und Luisa Holtschulte im Kreativ-Depot Quelle: Elisa Jäger

Seit Oktober gibt es das Fantasie-Depot. In dieser kurzen Testphase, in der sich das Upcycling-Projekt noch befindet, wurde es von Eltern und Kindern mit Begeisterung aufgenommen, so Kita-Leiterin Martina Siebeneicher. Jederzeit im Depot anwesend ist Luisa Holtschulte. Sie kümmert sich um die Vorbereitungen, arbeitet mit den Kindern an ihren Projekten und räumt gemeinsam mit ihnen wieder auf. Immer an ihrer Seite ist dabei Atelier-Hund Minne.

Kreativ-Depot Die Materialvermittlung „Remida“ inspirierte das Regenbogen-Team, das Projekt Kreativ-Depot umzusetzen. Das Remida-Projekt basiert auf der sogenannten „Reggio Pädagogik“. Diese Form der Pädagogik ist als Erziehungsphilosophie zu verstehen, bei dem das Kind seine Entwicklung zu großen Teilen selbst bestimmen kann. Das Kind soll mit Neugier seine Kompetenzen verfolgen und selbst wissen, wann es für ein neues Thema bereit ist. Wer sich für das Kreativ-Depot interessiert und mitmachen möchte, wendet sich an die Kita Regenbogenhaus in Bergen (03838/404364). Workshops sind bereits im Gespräch und eine eigene Website soll es spätestens am Ende des Frühjahres zusätzlich zum bereits bestehenden Instagram Account (Fantasie-Depot Bergen @fantasiedepot) geben.

Dadurch, dass das Fantasie-Depot ein eigener Raum für kreatives Schaffen und handwerkliche Tätigkeiten sei, würden die Erzieher ein ganzes Stück entlastet und es gebe kein hektisches Auf- und Abbauen oder Wegräumen mehr, wenn gebastelt werde. „Die meisten Materialien zum Bekleben und Zusammenbauen befinden sich in kinderfreundlicher Höhe“, erzählt Luisa Holtschulte. „Sie sollen eigenständig entscheiden, was sie nutzen, und es sich auch selbst nehmen können, verrät Luisa.

Man ahnt, was man aus vermeintlichem Müll noch Kreatives machen kann. Quelle: Elisa Jäger

Müllvermeidung: „Ich habe fast nichts mehr im Gelben Sack“

In jeder der vier Kitas des Regenbogenhaus-Vereins gibt es eine Sammelecke, in der brauchbarer Haushaltsmüll gesammelt werden kann. Ausgewaschene Joghurtbecher und Milchkartons, Plastikverpackungen und vieles mehr. Nicht nur Eltern und Kinder sammeln fleißig; auch die Erzieher bringen die Materialien mit. „Ich hab fast nichts mehr im Gelben Sack!“, sagt Martina Siebeneicher.

Man bekomme ein ganz neues Gefühl fürs Wegwerfen, und dieses Gefühl für Plastikkonsum und den dadurch entstehenden Müll sollte man auch schon den Kleinen vermitteln, findet sie. Dies seien später dann vielleicht die Erwachsenen, die es richtig machen. Auch regionale Firmen und Gastronomiebetriebe steuern etwas bei. Darunter zum Beispiel Paletten oder Bierdeckel, aus denen sich etwas machen lässt.

Zusammenarbeit mit Altenheimen geplant

In Zukunft soll sich das Projekt rund um das Upcycling noch vergrößern. Wenn die Zustände es wieder erlauben, sollen die Öffentlichkeit und weitere soziale Einrichtungen, darunter zum Beispiel Altenheime, mit einbezogen werden. Die Kita soll sich ihrem Umfeld wieder mehr öffnen und zugänglicher werden, so die Kita-Leiterin. Es soll noch mehr auf Firmen zugegangen und kooperiert werden. Fest steht: Das Verbinden von Kreativität und Nachhaltigkeit soll weiter gehen und noch mehr Menschen erreichen und begeistern.

