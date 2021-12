Farbenstreit auf Rügen: Denkmalschützer wollen Kapelle wieder streichen

Vitt

Auf Wittow ist man offenbar besonders standhaft, was die eigene Meinung anbelangt. Zumindest trifft das auf die Frage der Farbe der historischen kleinen Kapelle oberhalb des Ortes Vitt zu. Denn die lieben alle Wittower. Die einen eben nur in weiß, die anderen in ocker.

Seit Jahren schwelt der Streit zwischen den Einwohnern von Vitt und der Kirchengemeinde Altenkirchen um die Farbgebung der Uferkapelle in Vitt. Unbekannte stellten ein Transparent daneben auf. Quelle: Uwe Driest

Rückblende: Generationen von Einwohnern der Insel kannten die achteckige Kapelle nur in weiß und nahmen an, das sei schon immer so gewesen.

Ziemlich genau zum 200. Geburtstag der Kapelle sei aber bei „materialkundlichen Untersuchungen“ deutlich geworden, „dass die 1806 vom Altenkirchener Prediger und späteren Universitätsprofessor Gotthard Ludwig Kosegarten begründete und 1816 als Uferkapelle geweihte Kapelle eigentlich ein Feldsteinbau mit sorgfältig gesetzten gespaltenen und ausgezwickelten Granitsteinen ist“, wie es Landeskonservatorin Ramona Dornbusch ausdrückt.

Auf den Wänden habe sich dabei gezeigt, dass die Kapelle als ersten Farbauftrag ein helles rötliches Ocker als Kalkanstrich besaß, „der offenkundig aus der ursprünglichen Bauphase von 1816 stammte“. Aufgrund der hohen historischen und architektonischen Bedeutung des besonderen Kapellenbaus sei der Kirchengemeinde von der Denkmalpflege die Wiederherstellung der ursprünglichen Putz- und Farbfassung empfohlen worden.

Nach einer „leidenschaftlich geführten Kontroverse innerhalb der Gemeinde“ sei der Altenkirchener Pastor Christian Ohm ihrer Empfehlung gefolgt, so Dornbusch. Im Jahr 2017 ließ die Kirchengemeinde – sehr zum Missfallen der Einwohner – einen ockerfarbiger Anstrich auf den Feldsteinfassaden aufbringen.

Vor allem die damals 90-jährige Rita Stahnke und ihre Mitstreiterin Ricarda Schwanz aus Vitt protestierten und schrieben Briefe. Anonyme Liebhaber der weißen Kapelle stellten ein Transparent vor das Gebäude, auf dem sie die Wiederherstellung des vorherigen Zustands forderten. Seinen vorläufigen Höhepunkte erlebte der Konflikt dann im August dieses Jahres, als Unbekannte die ocker-farbene Kapelle mit großen und kleinen weißen Herzen versahen.

Rentnerin Rita Stahnke streitet weiter für die weiße Kapelle. Quelle: Uwe Driest

Die Hoffnung der Täter dürfte dabei gewesen sein, dass der Pastor resignieren und die Kapelle bald wieder ganz in weiß erstrahlen würde. Die wurde noch genährt, als die Restauratoren Peter und Kerstin Wagner feststellten, dass die weiße Farbe nur schwer würde entfernt werden können, ohne die darunterliegenden Schichten zu beschädigen. Mehr noch: Peter Wagner glaubt, dass die Kapelle ursprünglich vielleicht wirklich weiß gewesen sein könnte.

Rentnerin will nicht aufgeben

Für Wagners Annahme, der Ockerfarbton sei eine Fehlinterpretation der Fachleute und lediglich die Folge von heruntergewaschenem Lehm infolge eines offenen Daches, lägen jedoch keine fachlichen Grundlagen vor“, entgegnet Landeskonservatorin Dornbusch.

Den Greifswalder Restauratoren wurde der Auftrag entzogen und am Montag vergangener Woche trafen sich an der Kapelle Vitt Vertreter von Kirchengemeinde, Landeskirchenamt, Bauabteilung des Kirchenkreises, Architekturbüro sowie des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege aus Schwerin.

Dabei habe sich herausgestellt, dass die „aufgebrachten Farbschmierereien“ tatsächlich nicht einfach wieder übergestrichen werden könnten, so Dornbusch. „Die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes kann nur durch einen erneuten dünnlagigen Kalkputz- und anschließenden freskalen Kalkfarbauftrag auf die gesamten Kapellenwände gelingen.“ Im kommenden Jahr sollen zunächst Probeflächen so behandelt werden.

„Es bleibt die Hoffnung, dass auch die sachbezogenen Kritiker der historischen Ockerfassung damit überzeugt werden können“, hofft Ramona Dornbusch. Ob das dann der letzte Akt in der Angelegenheit sein wird, ist durchaus ungewiss. „Ich gebe nicht nach, auch wenn ich den Erfolg unserer Aktivitäten vielleicht nicht mehr erleben werde“, sagt Rita Stahnke.

