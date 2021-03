Fassade der Brunnenstube Karow wird ein Kunstwerk

Bergen/Karow

Vermeintliche Hansa-Fans haben auf Rügen etliche Spuren kreativer Einöde hinterlassen. Sie besprühen Trafo-Kästen, bekleben Lampenmasten mit Aufklebern, lassen die Kogge an quasi jedweder Stelle vor Anker gehen – so auch an der Fassade der Brunnenstube beim Wasserwerk in Karow. Das möchte der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) nun ändern. Deshalb startet er einen Kreativwettbewerb unter dem Ti️tel „Wir haben die Fläche und Ihr die Idee“ und stellt die Frage: „Wer kann es besser?“.

Zur Verfügung stellt der Zweckverband die Gebäudefläche der Brunnenstube Karow. Der Zwar übernimmt zudem die Materialkosten in einer Höhe von 150 Euro. Eine weitere Bezahlung ist aber ausgeschlossen. Angesprochen fühlen sollten sich kreative Einzeltäter oder Gruppen, jung oder alt. Das Thema beziehungsweise das Motiv kann frei gewählt werden. Es sollte aber zur Insel passen.

Bewerbungen an den Zweckverband senden

Wer Interesse hat, sollte seiner Idee ein kurzes Anschreiben beilegen, in dem sich die Einzelkünstler oder auch Gruppen vorstellen. Mindestens eine volljährige Person muss als Ansprechpartner und Sprecher der teilnehmenden Gruppe fungieren und ist auf dem Anmeldebogen zu erfassen. Die Ideen gehen in einem verschlossenen Umschlag an: Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen, Redaktionsteam, Putbuser Chaussee 1, 18528 Bergen auf Rügen. Einsendeschluss ist der 24. März.

Fragen werden unter Telefon 0 38 38/8 00 41 14 oder per E-Mail an redaktion@zwar.de beantwortet.

Von Chris Herold