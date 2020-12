Fast 34 000 Euro für schwerkranke Kinder auf Rügen

Putbus

Große Freude beim Putbusser Verein „KinderLachen009 Rügen“. Dessen Mitglieder setzen sich seit elf Jahren für schwerkranke Kinder auf der Insel ein, leisten Hilfe mit Geld- und Sachspenden. Sie kümmern sich darum, Therapien zu ermöglichen, die vom Gesundheitswesen nicht unterstützt werden. Die Spenden der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ werden ihren Verein erreichen.

Und hier sind 33 580 Euro zusammengekommen. Viele Einwohner und Unternehmen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass diese stattliche Summe im fünfstelligen Bereich im Spendentopf liegt. „Wir sind sprachlos, glücklich und einfach überwältigt. Mit dieser überragenden Hilfsbereitschaft hätten wir in gerade dieser für viele Familie nicht einfachen Zeit nicht gerechnet. Das zu Ende gehende Jahr war wahrlich nicht leicht. Viele von uns haben privat wie beruflich mit vielfältigen Einschränkungen zu leben gelernt. Umso mehr bedanken wir uns von ganzem Herzen für Ihre Unterstützungsbereitschaft. Sie ist sehr wertvoll für uns und unsere Arbeit“, sagt die Vorsitzende des Vereins Antje Coordt.

Noch mehr Kinder unterstützen

Der Vorstand freut sich über den Respekt gegenüber ihrer Arbeit und vor allem auch über das Vertrauen in diese. Antje Coordt richtet das Wort an die Spender: „Sie, liebe Leserinnen und Leser der Ostsee-Zeitung, können sich sicher sein, dass jeder gespendete Euro zu 100 Prozent bei den Kindern ankommt – egal, ob fünf oder 500 Euro gespendet wurden. Jede einzelne Spende wird im neuen Jahr hoffentlich zu mehr Kinderlachen beitragen und kranken Kindern und ihren Familien ein Strahlen in die Gesichter zaubern.“

Hier können Sie spenden Kontoinhaber: Verein KinderLachen009 Rügen IBAN: DE09 1505 0500 0112 2487 99 BIC: NOLADE21GRW Spendenzweck: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Mit dem Geld kann der Verein in der nächsten Zeit noch mehr Kinder unterstützen und für betroffene Familien da sein. So haben die Mitglieder im Laufe der OZ-Weihnachtsaktion von einem neuen Schicksal erfahren und werden auch hier helfen. „Außerdem planen wir im neuen Jahr – sofern das Pandemiegeschehen es zulässt – ein Kinderfest oder ein Neptunfest für die Kinder der Insel, um ihnen nach diesem Jahr mit vielen Entbehrungen wieder ein wenig Freude und Ausgelassenheit zu schenken“, so Antje Coordt. Sie ist über jede weitere Unterstützung dankbar und hofft, dass sich weitere Mitglieder dem Verein anschließen werden.

Die Spendenaktion geht noch weiter. Wie in den vorangegangenen Jahren gibt es noch bis zum 8. Januar 2021 die Möglichkeit, für die OZ-Weihnachtsaktion zu spenden.

Diese Menschen haben gespendet

Gespendet haben Ingelore und Gerd Andrejs (50), Andreas Bachmann (100), Monica Schady (25), Sigrid und Detlef Thies (20), Elke und Manfred Müller (50), Wilhelma und Heinrich Opolski (20), Gundula Donatus (50), Ruth und Peter Möller (50), Bärbel und Gismar Meier (20), Hannelore und Helmut Staege (50), Alexander Grundwald (40), Gisela Urban (15), Christa und Horst Lange (50), Wera und Dietrich Kraatz (20), Heidrun Bergmann (30), Christa Schroeder (15), Roland Jahnke (100), Christel und Hans-Olaf Stolz (25), Marta und Siegfried Kraffzik (20), Wolfgang Starrost (20), Gisela Rienow (50), Ursula und Heinz Kutz (50), Sieglinde und Karl-Walter Boettcher (50), Dr. Klaus Joachim Radke (50), Helene Jegodzienski (50), Brigitte und Ernst Rolletschek (50), Eveline und Paul Nowak (50), Renate Wruck (10), Elke und Siegfried Schneider (20), Edeltraud und Siegfried Bruening (20), Liane und Thomas Pauli (10), Sieglinde und Uwe Striesow (25), Ingrid Gau (20), Hartmut Ewert (10), Sigrid und Dieter Looks (25), Anni Kell (20), Detlef Lorenz (30), Ines und Juergen Holzfuss (20), Sieglinde Schulz (20), Sabine und Dieter Schlender (50), Monika und Juergen Oppermann (30), Dagmar Koehler (10), Ingetraud Stavginski (20), Andreas Dietz (100), Heidemarie Hylla (50), Christa Mueller (5), Erika Kaefer (20), Jutta und Karl-Heinz Vierling (20), Lieselotte und Eckhard Heinrich (10), Erich Hoffmann (50), Britta Säcker (30), Rose-Marie Muswyk (20), Lutz Hörenz (25), Ingrid und Roland Pitschak (30), Baumschule Putbus eG (200), Helmut Lehneis (30), Irma und Gerhard Damp (20), Bärbel Jürgens (50), Eckhard Kröger (50), Erika und Ulrich Kristin (50), Dr. Ingrid und Bernd Weinhold (100), Bernd Ludwig (50), Dr. Hans-Dieter Knapp (50), Günter Ernst (60), Regine und Frank Jakob (50), Brigitte Krause (15), Anita und Wilfried Bloethner (20), Brunhilde und Horst Butter (20), Sarah Trenker (50), Herta und Joachim Bruger (10), Ingrid und Helmut Lieder (20), Helga und Heinrich Schwarzlose (25), Ingrid Teske (20), Ellen und Volker Mandelkow (50), Birgit Alms (250), Berenike Müller (25), Anke Fehlhaber (25), Dorit Hagemeister (50), GbR Barbara und Katy Lohse (500), Doris und Hans-Peter Spychala (50), Kerstin Butzlaff (20), Olaf Wiek (25), Heidi Teetz (15), Kerstin Knorr (50), Werner Schumacher (30), Anita Boettcher (10), Anneliese Holz (50), Christine Schiller (50), Birgit Borchardt (50), Ilse Emmrich (50), Weinerowski (30), Beate und Wolfgang Mohr (50), Gisela Müller (25), Ursula und Karl-Heinz Stimm (50), Birgit Schulz (50) Rayko Schultz (25), Stadtinformation Bergen (100) und Cornelia Klemm (100).

