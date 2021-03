Lohme

War es Leichtsinn? Am Tag nach der Rettung von zwei Anglern, die weit vor der Rügener Küste in Seenot geraten waren, machen sich erfahrene Seeleute und Fischer ebenso wie der für Fischerei zuständige Minister Till Backhaus darüber Gedanken, wie riskant das Unterfangen der beiden Männer war. Nach OZ-Informationen stammen sie nicht von der Insel Rügen, sondern vom Festland. Der genaue Ort ist nicht bekannt.

Die beiden Männer vom Festland hatten am Dienstag im Lohmer Hafen abgelegt und die freie Ostsee angesteuert. Mit ihrem kleinen Boot gerieten sie in Höhe des Windparks Wikinger in Seenot. Sie trieben kurzzeitig in der vier Grad kalten Ostsee. Angler aus zwei anderen Booten, die sich in der Nähe befanden, holten sie an Bord. Ein Rettungshubschrauber brachte beide ins Krankenhaus. Das Boot wurde vom Mehrzweckschiff „Arkona“ an Bord gehievt und zum Stralsunder Dänholm gebracht.

Bildergalerie: Mit diesem Boot sind die Angler gekentert:

Fischer von Insel Rügen bezeichnet Verhalten der Angler als „kühn“

Die Angler sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Dass sie sich mit einem Boot in der Größe soweit hinaus wagten, nennt der gelernte Fischer Arno Vetterick aus Breege „kühn“. Vetterick hat jahrzehntelang für die Fischereiaufsicht des Landes gearbeitet, weiß also genau wovon er spricht. Die war maximal in der 12-Seemeilen-Zone aktiv. Die verunglückten Angler seien dreimal so weit von der Rügener Küste entfernt gewesen. Auch wenn man mit einem richtig starken Motor innerhalb einer Stunde von Rügen aus dort sein könne: „Das ist richtig weit draußen“, verdeutlicht er die Distanz für Laien.

Das bestätigen auch die Seenotretter von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Sie waren per Funk von einem der beiden anderen Boote zu Hilfe gerufen worden. Die Unglücksstelle liege zwischen den deutschen und den schwedischen Gewässern, sagt Sprecher Patrik Testa-Kreitz. Und dort war das Meer zum Zeitpunkt des Unfalls keinesfalls so ruhig wie in Küstennähe, berichten die Männer, die vor Ort waren. Es sei schon „ziemlich wellig“ gewesen –bei Wind aus südöstlichen Richtungen. Unter Umständen könne auch dieser eher leichte Seegang einem relativ kleinen Boot gefährlich werden.

Nur ein Teil des Bootes ragte noch aus der Ostsee

Von dem Boot haben die Seenotretter bei ihrer Ankunft nicht mehr viel gesehen. Nur ein kleiner Teil ragte noch aus dem Wasser und das offenbar auch nur, weil der Schiffskörper von einigen Fendern über Wasser gehalten wurde. Sonst, so die Vermutung von Fachleuten beim Wasser- und Schifffahrtsamt, wäre es möglicherweise auf den Meeresgrund gesunken. Die Besatzung des Mehrzweckschiffs „Arkona“ hatte den Havaristen geborgen und auf dem Behördengelände auf dem Stralsunder Dänholm an Land gebracht. Für die Kosten der Bergung muss der Eigentümer aufkommen. Dem Vernehmen nach will er sein Boot möglichst schnell aus Stralsund abholen.

Das Boot, mit dem die beiden Angler, die auf dem Festland zu Hause sind, unterwegs waren, ist nicht das einzige seiner Art im Lohmer Hafen. „Viele Freizeitangler stechen von unserem Hafen aus in See und versuchen ihr Glück weit draußen auf der Ostsee“, sagt Torsten Rollin, Geschäftsführer der kommunalen Touristik Lohme GmbH, die den Anlegeplatz bewirtschaftet. Unter den Booten seien viele, die nicht größer seien als jenes, dessen Besatzung jetzt Schiffbruch erlitt.

Backhaus warnt vor Leichtsinn beim Angeln auf der Ostsee

Diesen Unfall und den bevorstehenden Heringszug nimmt der Landes-Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zum Anlass, die Angler in Mecklenburg-Vorpommern vor Leichtsinn zu warnen. „Da das Angeln von der Rügenbrücke nicht mehr möglich ist und Angelstellen von Land aus nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, wagen sich Anglerinnen und Angler verstärkt auch mit recht kleinen Booten auf die Gewässer“, wird er in einer Pressemitteilung seines Hauses zitiert. Backhaus mahnt, die Gefahren der Küstengewässer nicht zu unterschätzen. Nicht immer würden solche Unglücke wie das am Dienstag vor der Rügener Küste so glimpflich ausgehen.

Aktuell müssten die Angler auch mit Starkwind und Sturmböen rechnen. Prinzipiell sollte jeder die notwendige Sicherheitsausrüstung an Bord haben und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen lieber auf eine Ausfahrt verzichten. Das, so Backhaus, könne unter Umständen Leben retten.

Von Maik Trettin