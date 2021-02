Rügen

Dass auf Rügen die Orte Sassnitz und Sagard mit ihren alljährlichen bunten Faschingspartys Karnevalshochburgen sind, ist weitläufig bekannt. Kaum dagegen, dass in manchen Inselorten vereinzelt noch die Tradition des Fastnachtsbittens am Dienstagabend vor dem Aschermittwoch gepflegt wird.

Hintergrund ist, dass am Aschermittwoch die Fastenzeit bis Ostern beginnt. Bevor die lange Zeit des Verzichts auf lukullische Genüsse anbricht, soll noch einmal ordentlich geschlemmt werden. Deshalb ziehen verkleidete Kinder und Erwachsene in der Nacht zum Aschermittwoch von Haus zu Haus und erbitten mit Sprüchen deftige Lebensmittel wie Leberwurst, Mettwurst, Eier und Speck für ein letztes üppiges Mahl vor der Hungerzeit.

Brauch wird hier „Fasterlohm“ genannt

In Seedorf zelebriert Familie Pödtke diesen Brauch. „Es heißt hier Fasterlohm“, sagt Anett Pödtke. Wie das genau geschrieben wird, weiß sie aber nicht. Die 47-Jährige ist selbst als Kind am Fastnachtsdienstag mit Freundinnen durch das Dorf gezogen. „Bei uns gab es aber Süßigkeiten. Das ist heute auch so“, so die Seedorferin. Inzwischen sind die beiden Töchter Lili (12) und Jule (9) immer zur Fastnacht unterwegs und wollen auch am 16. Februar wieder verkleidet zum „Heischegang“ starten. Meist würden noch zwei bis drei Familien mitmachen.

„Die älteren Menschen aus dem Dorf warten ja auch darauf, dass sie vorbeikommen. Unser ältester Seedorfer ist 90 Jahre alt und auch schon zur Fastnacht gelaufen von Seedorf nach Preetz, Burtevitz und Neuensien“, erzählt Anett Pödtke. Die Mädchen hatten früher einen Stock dabei, der mit bunten Fäden geschmückt war. Sie haben sich mit einem Kopftuch verkleidet, damit sie nicht erkannt werden.

„Meine Mutter kommt aus Brandenburg, da heißt es Zempern und wird auch heute noch gemacht“, so die Seedorferin. Dort ziehen die Menschen verkleidet mit Ruten und lauten Musikkapellen durch die Gegend – auch, um den Winter und böse Geister lautstark zu vertreiben.

Kein Fastnachtsbitten mehr auf Ummanz?

Den „Fastelawend“ auf Rügen kenne ihr 86-jähriger Onkel auch von einer anderen Ecke Rügens, erzählt Anett Pödtke. „Er kam aus Lieschow auf Ummanz.“ Doch dort scheint der Brauch jedoch inzwischen verschwunden zu sein. „Ich habe davon noch nie etwas gehört“, sagt Bauer Thomas Lange aus Lieschow. Und auch der Bürgermeister muss passen. „Das kenne ich nicht. Fasching hat auf Ummanz gar keine Tradition“, meint Holger Kliewe (57) aus Musewiek.

Ingrid Schmidt, frühere Leiterin des Bergener Stadtmuseums, hat in ihrem Buch „Götter, Mythen und Bräuche von der Insel Rügen“ aufgeschrieben, dass „das Fastnachtsbitten der Kinder, die verkleidet und mit einer Stieprute in der Hand von Haus zu Haus gingen und um Lebensmittel baten“, in einigen Orten der Insel noch bis um 1950 üblich gewesen sei.

Plattdeutsche Sprüche an der Haustür

„Fasterlohm kenne ich auch“, sagt Karin Schneider aus Alt Reddevitz und hat gleich einen plattdeutschen Spruch parat, der dabei an der Haustür aufgesagt wurde und noch heute wird. Auf Hochdeutsch: „Fastelabend, rum um den Busch, gib mir Speck und Leberwurst. Lasse mich nicht so lange steh’n, ich möchte auch noch weitergeh’n.“

„Ich habe das selber gemacht und auch meine Kinder kennen das. Und ich hoffe, dass auch meine Urenkel es mal machen werden“, sagt die 71-Jährige.

In Göhren weiß Antje Lipp von dem Brauch. „Fasterlohm habe ich ganz viel gemacht, wir waren richtig verkleidet wie zum Fasching. Die älteren Leute haben uns wirklich Eier gegeben, später gab es dann 50 Pfennig“, so die Gastronomin, die 1972 geboren wurde. „Aber meine Kinder kennen das schon gar nicht mehr. Nach der Wende war das komplett weg, seitdem haben wir dafür Halloween.“

Halloween hier nicht traditionell

Das bedauert Karin Schneider sehr. „Halloween ist nur hierher rübergeschwappt und war hier gar nicht üblich. Wir haben unseren Fasterlohm. Ich hoffe, dass diese Tradition bleibt.“

Auch Beatrix Damp kann mit Halloween wenig anfangen und wünscht sich, dass der traditionelle „Fastelawend“ in der Region wieder mehr auflebt. „Das darf nicht aussterben“, so die Mitarbeiterin im Schulmuseum Middelhagen. Mit ihren Kinder hatte sie den Brauch weiter gepflegt. Und natürlich werden ihre Enkelkinder am Dienstagabend auch wieder in Middelhagen losziehen. Im Laufe der Jahre hätten sich noch Kinder einer weiteren Familie aus dem Ort angeschlossen. „Es wäre schade, wenn das einschläft“, so die Mönchguterin. „Das liegt aber auch an den Eltern.“

Für Erwachsene gab es Hochprozentiges

Sie erinnert sich noch lebhaft daran, wie sie als junges Mädchen zur Fastnacht unterwegs war. Da ging es auch schon mal ruppig und handfest zu, wenn die Kinder aus dem Nachbarort im eigenen Dorf aufschlugen oder umgekehrt. Jeder wollte schließlich für sich allein eine fette Beute machen an den Haustüren.

Damals seien auch noch die Erwachsenen am Fastelabend aktiv gewesen. „Die Männer haben sich getroffen und zusammen Karten gespielt und die Frauen gestrickt. Dann haben sie sich verkleidet und gingen los“, weiß Beatrix Damp. Und auch noch, wie manche von ihnen wieder heimkamen. „Auf allen vieren.“ Denn unterwegs gab es auch reichlich Hochprozentiges. „Zu DDR-Zeiten haben die Erwachsenen bei Fastelohm oft einen Kleinen gezwitschert“, erinnert sich auch Anett Pödtke noch und lacht.

Von Gerit Herold