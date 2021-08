Feiern zur Jugendweihe begannen auf der Insel Rügen

Putbus

Er wäre gern schon früher erwachsen geworden, sagt Karl-Janeke Pieper. Jedenfalls sinngemäß. „Wir finden es schade, dass die Jugendweihe nicht wie sonst immer im Frühjahr stattfinden konnte, weil die meisten von uns jetzt schon 15 Jahre alt sind“, sagt er. Eigentlich hatte nämlich der Termin für seine Jugendweihe auf dem 8. Mai gelegen, aber wegen der Pandemie waren alle Jugendweihe-Feiern auf den Sommer verlegt worden.

Das bedeutete auch für Organisatorin Anke Meißner vom Verein „Jugendweihe MV“ einen außerordentlichen Mehraufwand. „Wir haben dieses Jahr schon mit einer Verschiebung gerechnet und frühzeitig Ersatztermine für den Sommer vereinbart“, sagt sie. „Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben uns aber gelehrt, wie und wann eine Feierstunde unter Pandemiebedingungen am besten stattfinden kann.“

Tanz- und Knigge-Kurse kommen erst noch

Nach Öffnung des Lock Downs ab Juni hätten die Jugendlichen noch an einigen Kursen zur Vorbereitung auf die Jugendweihe teilnehmen können. Darunter ein Erste-Hilfe-Kurs beim DRK in Bergen und ein Friseur-Workshop mit Rike Gladrow. Sogar zu einem „Softskilltraining“ zur Verbesserung der sozialen Kompetenz hatte die Theaterpädagogin Christina Kraft in das Bergener Romantik-Hotel geladen. Weitere bereits gebuchte Kurse mussten allerdings verschoben werden. So können der Tanzkurs erst im September, die Knigge-Kurse mit Jana Wiesenthal gar erst ab Oktober stattfinden.

Auch Laura Thesenvitz war am Wochenende „froh, dass es jetzt endlich losgeht“. Die Schülerin der Regionalen Schule Am Grünen Berg in Bergen ist zwar noch 14, konnte ihren Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter aber trotzdem kaum erwarten.

Mutti macht nicht mehr alles

Dass Sängerin und Moderatorin Kathy Leen auch in Sachen Kabarett unterwegs ist, war an den kurzweiligen und immer auch tiefsinnigen Wortbeiträgen zu erkennen. „Gute Eltern liebe ihre Kinder, phantastische Eltern lieben ihre Kinder auch in der Pubertät“, gab sie den anwesenden Eltern mit auf den Weg. „Herzlich willkommen in unserer Welt, der Welt der Erwachsenen“, begrüßte sie die Jugendlichen. Einfühlsam befassten sich auch ihre Lieder mit Unsicherheiten und Nöten, die jeder Mensch in diesem Alter durchlebt. So machte sie Mut, als sie begleitet von ihrer dreiköpfigen Band Sarah Connors Titel „Wie schön Du bist“ vortrug.

„Warum feiert ihr die Jugendweihe?“, fragte sie die Jugendlichen. „Weil wir müssen“, antwortet einer, „weil es Geschenke gibt“, ein andere. „Das größte Geschenk ist aber, dass ihr ab heute selber Verantwortung übernehmen dürft“, rief Kathy Leen den Jugendlichen augenzwinkernd zu und erklärte ihren Begriff der „Muttivation“. „Das heißt, dass Mutti die Macht hat: Mutti macht das Bett, macht Frühstück, macht sauber. Das gilt ab heute nicht mehr!“

„Eines Tages, Baby, werden wir alt sein“

„Erwachsenwerden ist die Zeit, in der Jugendliche zwar nicht mehr an Weihnachtsmann und Osterhase glauben, wohl aber daran, dass schmutziges Geschirr von allein in die Maschine wandert.“ Am Beispiel des Lebenslaufs von Stargeiger Joshua Bell veranschaulichte die Künstlerin, warum sich Beharrlichkeit lohnt. „Es gibt auf dieser Welt keinen Menschen, der Euch glücklich machen kann, außer Euch selbst“, so die Lehre daraus. Erwachsensein bedeute auch, die Welt zu retten, auch wenn man festgestellt, dass es dafür keine App gibt.

Margitta Kandler (li.) übergab den Staffelstab für die Jugendweihe-Feiern auf Rügen an Anke Meißner. Quelle: Uwe Driest

Nachdem alle Jugendlichen ihr Geschenkbuch entgegengenommen hatten, bedankten sich ihre Sprecherinnen und Sprecher bei Eltern und Lehrern. „Ab heute müssen wir Fehler eingestehen“, hieß es dabei durchaus erwachsen. Die Sprecherin zitierte dabei aus dem bekannten Poetry-Slam-Vortrag von Julia Engelmann „Eines Tages, Baby, werden wir alt sein“. „Manchmal werden wir vielleicht doch lieber wieder klein sein wollen, aber heute lassen wir es richtig krachen!“

Anmeldungen für das kommende Jahr laufen

Anke Meißner organisiert Feiern für den Verein „Jugendweihe MV“ seit zwei Jahren. Margitta Kandler, die in dieser Funktion seit Mitte der 90er Jahre tätig war, arbeitete sie ein. „Ich war so lange mit viel Herzblut dabei, dass ich auch heute noch gern mit helfe“, so Kandler.

Am kommenden Wochenende finden drei weitere Feierstunden mit gut 70 Teilnehmern der Regionalen Schulen aus Bergen und Göhren sowie des Gymnasiums statt, die eigentlich Mitte Juni dran gewesen wären. Weil Eltern und Schüler der Altenkirchener Schule ihre Feierstunde gern auf Wittow abhalten möchten, findet diese am 16. 10. in der Kulturscheune von Putgarten statt. Zudem laufen auch die Anmeldungen für das kommende Jahr bereits. Teilnehmer sollten sich möglichst bis Ende August unter www.jugendweihemv.de oder Telefon 0173-4524103 anmelden.

Von Uwe Driest