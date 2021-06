Ferienprogramm auf Rügen: Was steht an?

Binz/Sassnitz

Die Vereine Küstenkinder e.V. und SSV 91 Binz e.V. haben ein Riesenferienprogramm auf die Beine gestellt. Für alle sechs Ferienwochen werden insgesamt 104 Kurse angeboten. Dabei geht es sowie kreativ als auch sportlich zu. Unter anderen geht es um gesunde Ernährung, sportliche Aktivitäten wie Tennis, Wassersport, Sportspiele am Strand, BMX, Basketball, Tanzen, Tischtennis, Wandern oder auch das Schreiben eines Buches, Graffiti, Nähen, Fotosafari, basteln. Auch sind wieder Ausflüge mit Inline Skates oder dem Fahrrad zum Kletterwald nach Prora oder dem Naturerbezentrum geplant. Erstmal werden auch die Ostseefanfaren aus Sellin dabei sein und zum ausprobieren ihrer Instrumente einladen. Um die Viertklässler fit für die 5. Klasse zu machen, bietet ein Schüler bei der „Aufholjagd“ auch ein Nachhilfeangebot an.

Schwimmlager der DLRG

Wie auch schon im letzten Jahr findet am Strand in zwei Ferienwochen ein Schwimmlager organisiert von der DLRG Ortsgruppe Binz statt. In der letzten Ferienwoche tanzen die Kinder einmal um die Welt beim ersten Tanzcamp im Rahmen der Ferienhits. Als Highlight wird die DIF (Disko im Freizi) diesmal nicht online sondern auf dem Gelände der Grundschule Binz stattfinden. DJ Alex von RügenVibes wird für gute Laune sorgen, dazu gibt es allerhand tolle Leckereien für die Kinder. Eine Anmeldung zu den Kursen ist über die Küstenkinder App möglich. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in einen der beiden Vereine, das ist auch kurzfristig unter www.kuestenkinder-binz.de möglich.

Wanderungen, Karaoke und Baseball in Sassnitz

Auch in Sassnitz haben viele Menschen, Vereine und Organisatoren mitgeholfen, den Kindern schöne Ferien zu ermöglichen. Insgesamt 84 Aktivitäten können innerhalb der Ferien gebucht werden. Das Angebot ist vielfältig. Angefangen vom Baseball auf dem Kurplatz, über die Besichtigung der Feuerwehr bis hin zum Brotbacken. Klar, dass viele Wasnderungen angeboten werden, zum Beispiel zum Königsstuhl und zum Kieler Bach. Besonders vielversprechend: „Karaoke in der Seemannsmission“ und das große Ferienabschlussfest am Strand. Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen erfolgt ab sofort über das MGH – Grundtvighaus e.V. Sassnitz, Telefon 038392-57727 oder www.grundtvighaus-sassnitz.de

Von az