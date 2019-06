Poseritz

Es wird laut, es wird bunt, es wird spannend am Sonnabend, 29. Juni, auf dem Festplatz am Döphus in Poseritz. Die Gemeinde feiert hier ihr diesjähriges Dorffest.

Um 13 Uhr geht es los mit Musik und Unterhaltung am Festplatz, gefolgt von der „Show für kleine Leute“ um 14 Uhr. Dann wird es eine Kinder-Mitmach-Party mit Clown Maxx und seinen Freunden geben. Von 15 bis 19 Uhr hat das sogenannte „Kid`s Center“ geöffnet. Hier können die Mädchen und Jungen auf der Hüpfburg springen, kleine Spiele spielen oder sich schminken lassen.

Der Shantychor aus Sassnitz hat um 15 Uhr seinen Auftritt in Poseritz. Danach heißt es: „Licht aus!“ für die „Ultimative Ost-Kult-Show“ (16 Uhr). Der Unterhalter „Hinz aus Binz“ will das Publikum bis 17 Uhr unterhalten. Dann gibt es einen fliegenden Wechsel und das „Duo Querbeet“ präsentiert Countrysongs und Oldies. Eine sogenannte „Warm-up“-Party für das Abendprogramm findet um 19 Uhr statt. Hier steht DJ Torsten Frank im Mittelpunkt.

Gleich mehrere Shows sind in den Abendstunden geplant. „Beautiful Terra“ nennt sich das Programm, in der Reptilien zu sehen sind (ab 20.30 Uhr). Danach gibt es die „ Ud Shankar“ Fakir-Action-Show ( 21.30 Uhr). Höhepunkt des Dorffestes wird eine Laser-Light-Show um 23 Uhr sein.

Mathias Otto