Unbeständiges Wetter: Feste zwischen Absage und Massenandrang

Glowe/Schaprode/Göhren

Dass unbeständiges Wetter Ausrichter von Veranstaltungen unter freiem Himmel manchmal richtig zum Narren halten kann, erfuhren am Sonnabend die Organisatoren des ersten Glower Herbstfestes. Dieses sollte mit Kunsthandwerkerständen und Live-Musik auf dem Boddenmarkt über die Bühne gehen, wurde aber bereits in den frühen Vormittagsstunden wieder abgesagt.

Der Morgen hatte aber auch recht frisch und regnerisch begonnen. Vor allem der heftige Wind sorgte für Probleme. Als dann schließlich beim Aufbauen einer der Händler-Pavillons zerriss, strichen die Herbst-Fest-Macher die Segel. Nur zwei Stände hielten ein paar Stunden durch – darunter ein Anbieter mit Korbflechtarbeiten.

Regionale Anbieter

Der Fisch- und Wollmarkt in Schaprode hingegen profitierte schon in den Vormittagsstunden davon, dass sich das Wetter beruhigt und den Sonnabend in einen sonnigen Herbsttag verwandelt hatte. Hunderte genossen Kulinarisches aus der Region oder kauften hiesige Produkte. Unter anderem waren am Hafen das Schnitzelmobil, das Blumencafé Rügen, die Hafenkater-Bar von Schillings Fischhus, ein Stand vom Bauernhof Kliewe, Produkte der Insel Öhe oder die „Senfmühle“ der Schlossgärtnerei Schlemmin zu finden. Es gab Wollprodukte, maritime antiquarische Bücher und Schafe zum Streicheln für die Kinder. Besonderer Clou war das Schau-Kochen auf der Bühne mit Cathrin Brandes vom „Roten Haus“ auf Hiddensee, das von Norbert Bosse moderiert wurde.

Fahrten mit alter Lok

Auch in Göhren war der Andrang zum Bahnhofsfest enorm. Parkplätze in der Nähe der Loks waren nicht zu bekommen. Weithin tönte allerdings Pop- und Schlagermusik aus einem überdachten Tanzbereich, wo sich bereits Sonnabendvormittag einige Paare im Rhythmus der Musik über die Fläche schoben. Der Hit war eine Fahrt im Führerstand einer alten Dampflok. Hier riss das Interesse zu keiner Zeit ab. Am Einstieg bildete sich immer eine ordentliche Menschenschlange.

Straßen ziemlich voll

Der zum Teil recht heftige Wind hatte natürlich auch seine Vorteile, bot er doch in Binz einigen Enthusiasten am Strand die Möglichkeit, ihre Drachen steigen zu lassen. Vom Wetter jedoch völlig unberührt blieben die Anbieter beim Antik- und Trödelmarkt im Putbuser Marstall. Diese Veranstaltung hat Tradition und lockt eine bestimmte Besucherklientel an. Denn dieser Markt unterscheidet sich beachtlich von üblichen Flohmärkten, werden in Putbus doch vor allem hochwertige Waren angeboten, was deutlich an den beachtlichen Preisen zu erkennen ist.

Zur Galerie Impressionen vom Bahnhofsfest in Göhren und vom Fisch- und Wollmarkt Schaprode

Obwohl es mittlerweile Anfang Oktober ist, zeigte sich die Insel immer noch voll mit Urlaubern. Auch wegen der zahlreichen Feste und Märkte waren sehr viele Autos auf Rügens Straßen unterwegs. Staus gab es aber nur kurz und an markanten Punkten wie Ampeln oder Kreuzungen.

Von Jens-Uwe Berndt