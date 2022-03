Festspielfrühling Rügen: Fulminanter Abschluss in Putbus – schon spannende Pläne für 2023

Putbus

Majestätisch und erhaben schreiten die Löwen in die Arena: Auch wenn dies auf der Bühne des Putbusser Marstalls bei Camille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“ lediglich akustisch geschieht, formen sich sofort Bilder im Kopf. Auch das Gefühl, an diesem Abend teilhaben zu dürfen, hat etwas Erhabenes. Dafür sorgt nicht nur das Werk des französischen Komponisten, sondern vor allem die Musiker, die es so leidenschaftlich wie virtuos umsetzen. Zum Finale des Rügener Festspielfrühlings hat der künstlerische Leiter Daniel Hope noch einmal fast alle Klassikstars des Festivals auf der Bühne vereint: Das Ergebnis: Ein internationales Mega-Kompetenz-Paket, das den Besuchern in MV quasi vor die Haustür geliefert wird. Viele große Namen, ein Eindruck: phantastisch! Noch dazu nach langer Corona-Pause. Das dies auch die Besucher zu schätzen wissen, zeigte der frenetische Applaus am Ende.

„Endlich wieder live spielen zu dürfen, ist wie eine Befreiung“

„Die tolle Stimmung nach der Corona-Pause tut Publikum und Musikern gut. Endlich wieder live spielen zu dürfen und das in dieser Intensität – das ist wie eine Befreiung“, bringt es Matthias von Hülsen, Begründer und langjähriger Leiter der Festspiele MV, in der Pause auf den Punkt. Auch wenn man gleichzeitig den Druck des nahen Krieges spüre, so Hülsen, der selbst als Kriegswaise aufwuchs. Unterstützt von den Festspielen MV sammelte er Spenden für Ukrainische Kriegsflüchtlinge im polnischen Kreisau, wo er jährlich das Krzyzowa-Music-Festival veranstaltet.

Auch das Klassikfestival zeigte, welche Bedeutung Kultur in Krisenzeiten für die Menschen hat und welch verbindendes Element Musik sein kann: „Beim Festspielfrühling ist gelungen, was in der Welt bisher nicht gelingt: Dass Russen und Ukrainer gemeinsam miteinander musizieren in Frieden und Harmonie“, sagte Intendantin Ursula Haselböck. Zum Abschluss des Festivals mit rund 25 Veranstaltungen an diversen Spielorten zog sie eine positive Bilanz: „Es waren zehn aufregende Tage mit tollen Künstlern und wunderbarer Musik“, schwärmte sie. Und das, obwohl Cellistin Josephine Knight zwei Stunden vor dem Eröffnungskonzert krankheitsbedingt absagen musste. „Für einen Veranstalter ist das natürlich ein Alptraum“, verriet Haselböck.

Doch Dank Daniel Hope habe man aus dem Vollen beziehungsweise seinem gut gefüllten Adressbuch schöpfen können und mit Maximilian Hornung und Nicola Mosca kurzfristig zwei zusätzliche Cellisten eingeflogen. Beim Eröffnungskonzert hatte der erst 19-jährige Pianist Maxim Lando „ausgeholfen“ und mit dem Solostück „Islamej“ von Mili Balakirew brilliert, das als eines der schwersten Klavierstücke überhaupt gilt.

3200 Besucher beim diesjährigen Festspielfrühling

Rund 3 200 Konzertgäste kamen zum diesjährigen Festspielfrühling. Bei der letzten regulären Ausgabe 2019 waren es rund 5 000 Besucher. Coronabedingt habe man aktuell lediglich 50 Prozent der Plätze belegt können. Die seien schon vor Beginn des Festivals ausverkauft gewesen. „Die Nachfrage war riesig, wir hätten noch viel mehr Karten verkaufen können“, freut sich Haselböck. Das sei ein gutes Signal: Vor allem, weil die Besucher im vergangenen Festspielsommer 2021 eher verhalten gewesen seien – nur knapp ein Viertel der Konzerte war ausverkauft.

„Wir hoffen, dass wir den Festspielsommer in diesem Jahr wieder zu 100 Prozent auslasten können“, so Haselböck. Geplant seien rund 130 Veranstaltungen. Bei einem Format solcher Größe komme es jedoch nach wie vor auf jeden einzelnen Besucher an, betonte die Intendantin.

Pfiffig verballhornte Tierporträts

Was das Abschlusskonzert anging, blieb sich Hope treu: unorthodox das Programm sowie eine Phalanx Mitwirkender, deren Karriere-Biographien schon mal ungläubiges Staunen hervorrufen, darunter Musiker, wie der bereits erwähnte Maxim Lando, der chilenische Pianist Jacques Ammon, der chinesische Cellist Yibai Chen, Violistin Carla Maria Rodrigues oder Geiger Ikki Opitz. Und einbewährtes Konzept, das den Anspruch höchster kompositorischer wie interpretatorischer Kunstfertigkeit mit dem der denkbar niveauvollsten Unterhaltsamkeit verband. Etwa bei Mozart. Sein berühmtes Klarinettenquintett (KV 581) – eine in der Besetzung vorbildlose Kombination – erstand wie aus einem Guss: spieltechnisch von unauffälliger Brillanz, prägnant und dennoch klanglich wie Samt und Seide. Dynamisch mit feinsten Abstufungen, frei von jeder Sentimentalität und beseelt von fesselnder Spielfreudigkeit. Schönster Mozart!

Der Kontrast: Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“. Ein musikalischer Spaß mit Hintersinn: Denn zur musikalischen Darbietung las Daniel Hope die amüsante Textfassung von Roger Willemsen. Das Ergebnis: Tierporträts musikalisch einfallsreich thematisiert, pfiffig verballhornt und genial-witzig instrumentiert. Nach solchem Finale bleiben keine Fragen. Nur Begeisterung. Auch beim Publikum: „Der Abend hat mich sehr berührt. Es ist wichtig, kurz abzuschalten und neue Energie zu schöpfen um sich wieder den schweren Themen widmen zu können“, sagt Besucherin Johanna Schewe aus Sassnitz im Hinblick auf die aktuelle Lage.

Niederländische Geigerin Noa Wildschut übernimmt künstlerische Leitung des Festspielfrühlings

Mit einem Matineekonzert im Theater Putbus verabschiedete sich Daniel Hope am Sonntag dann endgültig von den Gästen. Allerdings nicht, ohne vorher noch einen Ausblick auf den nächsten Festspielfrühling zu geben, der vom 17. bis zum 26. März 2023 geplant ist. Und das mit einer kleinen Sensation: Zum ersten Mal übernimmt die künstlerische Leitung eine junge Frau. Es ist die niederländischen Geigerin Noa Wildschut, die gemeinsam mit bekannten Festspielgesichtern wie Nils Mönkemeyer und Martynas Levickis musizieren und zahlreiche weitere Musiker aus den Niederlanden mitbringen wird – darunter das Ensemble Fuse. Das genaue Programm wird am 25. Juli bekannt gegeben. Ende Juli startet der Kartenvorverkauf.

Festspielfrühling Rügen 2023 Der Rügener Festspielfrühling findet im kommenden Jahr vom 17. bis zum 26. März 2023 statt. Künstlerische Leiterin wird die junge niederländische Geigerin Noa Wildschut. Das Programm wird am 25. Juli 2022 bekanntgegeben. Ende Juli startet der Kartenvorverkauf. Eröffnungskonzert des diesjährigen Festspielsommers unter der künstlerischen Leitung von Emmanuel Tjeknavorian ist am 18. Juni 2022 in der Konzertkirche Neubrandenburg. Tickets:www.festspiele-mv.de sowie telefonisch unter 0385 - 591 85 85

Vorab fällt am 18. Juni 2022 in der Konzertkirche Neubrandenburg jedoch erst mal der Startschuss für den dreimonatigen Festspielsommer, der von dem jungen Geiger und Dirigenten Emmanuel Tjeknavorian gestaltet wird. Neben Klassikstars wie Daniel Hope, Kit Armstrong und Daniel Müller-Schott werden Musiker wie Max Mutzke, Götz Alsmann und Max Herre erwartet.

Von Stefanie Büssing und Ekkehard Ochs