Festspielfrühling Rügen: In Gedanken an Krieg in Ukraine

Göhren

Der Krieg gegen die Ukraine geriet auch beim ersten von zwei philharmonischen Konzerten des Festspielfrühlings Rügen in der Göhrener Nordperdhalle nicht in Vergessenheit. Die Musiker der Neubrandenburger Philharmonie hatten ihre Pulte mit blau-gelben Bändern versehen. Und als Zugabe des umjubelten Konzerts spielte Daniel Hope gemeinsam mit dem furiosen, erst 19 Jahre alten Pianisten Maxim Lando ein Stück des ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk, das in der Ukraine als eine Art inoffizieller Nationalhymne gelte. Weil sich diese Gesten gegen die russische Aggression und nicht etwa die Kultur des Landes richten, wurden zudem Werke der russischen Komponisten Strawinski und Tschaikowski gespielt. Begonnen hatte das Konzert aber mit der schmissigen Ouvertüre zu Rossinis „Wilhelm Tell“, die auch weniger kundige Menschen aus vielen Filmen bekannt ist.

Dass in den vergangenen Monaten keine Konzerte gegeben wurden, ließ sich nicht zuletzt daran erkennen, dass der junge chinesische Cellist Yibai Chen vergeblich versuchte, seine Atemschutzmaske in der Tasche seines Jacketts unterzubringen. Die aber sind in der Regel zugenäht und so verschwand das Utensil schließlich in der Hosentasche des Künstlers. Vor der Pause spielte Daniel Hope eine gefühlvolle Romanze des jüdischen Komponisten Erich Korngold.

Es sollten danach zwei fulminante Stücke folgen. Musik zu Igor Strawinskis Ballett „Der Feuervogel“ beeindruckte auch Rockmusiker so sehr, dass sie Teile übernahmen. So benutzte die britische Rockgruppe Yes den Schlussteil des Werkes in den 70er Jahren als Intro für ihre Konzerte und Manfred Mann’s Earth Band verwendete ein Thema des Feuervogels als Basis für das Stück „Starbird“. Der Feuervogel ist eine Figur aus der russisch-slawischen Mythologie. Den – vor der erwähnten Zugabe gespielten – Schlusspunkt setzte Pianist Maxim Lando, der gemeinsam mit dem Orchester George Gershwins „Rhapsody in Blue“ in einer atemberaubenden Interpretation vortrug.

Von Uwe Driest