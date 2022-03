Tag sieben der Konzertreihe auf Rügen und weder im Programm noch bei den Künstlern oder gar dem Publikum irgendwelche Verschleißerscheinungen. Für Besucher lohnte sich der Weg in die so traumhaft abgelegene Festscheune auf Gut Lebbin. Am Abend trat Daniel Hope in Binz auf.