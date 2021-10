Insel Rügen

Es ist erneut ein überaus ambitioniertes Unternehmen, das die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in diesem Monat auf Rügen präsentieren: einen „Festspielherbst“, der mit 24 Veranstaltungen an zehn Tagen, darunter 19 teils der Nachfrage wegen sogar hier und da spontan verdoppelt angebotenen Konzerten quantitativ wie qualitativ bewährtem Konzept folgt.

Die schiere Anzahl aber macht es nicht! Es ist die Vielfalt des Gebotenen, die stilistisch sogar gelegentlich provozierende Kombination von scheinbar Widersprüchlichem sowie die Verbindung von höchstem künstlerischen Anspruch mit der Absicht, Musik in ihren unterschiedlichsten, auch im weitesten und besten Sinne unterhaltsamen Erscheinungsformen und Funktionen anzubieten.

Sonntag: Drei Konzerte am Stück

Nehmen wir nur den vergangenen Sonntag. Seebrücke Sellin, 11 Uhr und dann gleich höchste Anforderungen an Ohr und Verstand mit Bachs kontrapunktischem Wunderwerk „Die Kunst der Fuge“. Wollte heißen: Gut 80 Minuten vorbildloser kompositorischer Kunstfertigkeit seitens des alten Bach, aber auch vorbildliche, authentische Wiedergabe durch das Armida-Streichquartett. Es will schon etwas heißen, den hier geradezu lehrhaft vorgestellten und raffiniertest ausgeklügelten Fugen und Kanons die Spannungen eines auch musikalisch fesselnden Kunstwerks zu verleihen. Den „Armidas“ gelang das exemplarisch. Sie nutzten die Erkenntnisse historisch informierter Aufführungspraxis, nahmen damit der Bachschen Musik jede vordergründige Konstruktivität und machten sie zum stets spannenden, allerdings auch wache Aufmerksamkeit fordernden Nachvollzug Bachscher Genialität. Ein starkes Erlebnis!

Große Gefühle in Lebbin

Zweieinhalb Stunden danach erklangen in der Festscheune von Gut Lebbin ganz andere Töne: „Klanggemälde“, wie das Programm ankündigte, und damit Musik ganz großer Gefühlshaftigkeit. Wer wollte, konnte „Malerisches“ durchaus entdecken, denn auch Claude Debussys Cellosonate von 1915 und die Violinsonate von 1916/17 sind einer Musiksprache verpflichtet, die man, ähnlich der Malerei, als „impressionistisch“ bezeichnet. Und dennoch steckt mehr dahinter, Zeitgeist, Zeitnöte (Weltkrieg) und der Wille, sich nachdrücklich als Vertreter französischer Musik zu behaupten. Große, gestalterisch beeindruckend gelöste Aufgaben für fantastisch gestaltende Künstler wie Julia Hagen (Violoncello), Tobias Feldmann (Violine) und Kit Armstrong (Klavier), die dann noch gemeinsam mit Muriel Razavi (Viola) Schumanns in glückhaftester Schaffenszeit geschriebenes Klavierquartett op. 47 zu begeistert gefeierter Aufführung brachten.

Jubel im Kurhaus Binz

Jubel auch abends im Kurhaus Binz, wo es – mit wieder anderen Akzenten – ganz italienisch zuging. Unglaublich klangexpressiv und musikantisch hinreißend gab es Tschaikowskis Streichsextett „Souvenir de Florence“, ehe der Abend mit einem Kontrastprogramm der besonderen Art zu Ende ging. Zu Gast: Etta Scollo, Komponistin, Sängerin, vor allem aber Sizilianerin, die gemeinsam mit Streichquartett, Akkordeon, Gitarre und Schlagwerk beeindruckende Proben ihrer höchst individuell geprägten Gestaltungskunst bot. Überaus fesselnd war diese stark sprachlich geprägte, Lied, Song sowie Ballade mischende und ausdrucksstark (auch arabische) poetische Texte vertonende Art des Musizierens. Die Liebe natürlich inbegriffen. Vielfalt also ganz wörtlich genommen und faszinierend präsentiert! Das Ganze nicht nur schlechthin gesungen und gespielt, sondern erlebt, ja nachvollziehbar durchlebt! Und das mit nachhaltiger Wirkung.

Programm in den kommenden Tagen

A propos Vielfalt: Daran mangelt es auch an den kommenden Tagen nicht. Mozart-Fans wären da am Dienstag um 18 und um 20 Uhr nach Boldevitz eingeladen. Mittwoch wird Percussionist Johannes Fischer die stillgelegten Sassnitzer Stubnitz-Lichtspiele beleben (14 Uhr), und um 19.30 Uhr lädt man nach Putbus (Marstall) zur „Verklärten Nacht“ mit toller Streichermusik (Mendelssohn, Brahms, Strauss, Schönberg). Eine deutsche Erstaufführung (Liederzyklus von Brett Dean) gibt es am Freitag (22. 10.) in Putbus (19 Uhr, Marstall), zusammen mit großbesetzter Kammermusik von Mozart und Schubert. Um Gershwin geht es Samstag, ebenfalls in Putbus (19.30 Uhr, Marstall). Und wer gleich zwei Streichquartett-Ensembles genießen will, der sollte sich den „Kehraus“ am Sonntag gönnen (Putbus, Marstall, 11 Uhr). Dies und vieles mehr als einmalige Gelegenheiten!

Von Ekkehard Ochs