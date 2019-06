Binz

Mit leichten Rauchvergiftungen nach einem Brand in einem Hotel in der Hauptstraße in Binz auf der Insel Rügen mussten am Sonntagabend ein Mann und eine Frau ins Krankenhaus nach Bergen gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Am Ort des Geschehens stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Keller des Gebäudes eine Waschmaschine brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte.

Beim Brand kam es allerdings zu einer starken Rauchentwicklung. Als Ursache für das Feuer konnte ein technischer Defekt an der Waschmaschine ausgemacht werden.

Das Hotel musste nicht evakuiert werden. Nach kurzer Lüftung war das Gebäude wieder uneingeschränkt nutzbar.

Die Freiwillige Feuerwehr Binz war mit 25 Kräften an Ort und Stelle. Außerdem waren drei Rettungswagen im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro geschätzt.

Jens-Peter Woldt