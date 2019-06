Duvendiek

Am Sonntagmorgen ist auf einem Schrottplatz in Duvendiek bei Niepars ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stehen dort mehrere Fahrzeugwracks und Autoreifen in Flammen.

Schwarze Rauchsäule

Der schwarzer Rauch ziehe in Richtung Nordosten, sodass die Ortschaften Altenpleen und Prohn in Mitleidenschaft geogen seien, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg. Der Campingplatz in der Ortschaft sei derzeit nicht gefährdet. Allerdings hätten die Flammen bereits ein benachbartes Feld erfasst.

Fenster und Türen geschlossen halten

Anwohner sollten alle Fenster und Türen geschlossen halten, der Rauch sei gesundheitsschädigend. Derzeit seien alle Feuerwehren der Umgebung auf dem Weg zum Brandort. Die Polizei fordert dazu auf, die Rettungswege freizuhalten

Die Rauchsäule soll sogar von der Insel Rügen aus zu sehen sein. Augenzeugen sprechen davon, dass sie an einen ausgebrochenen Vulkan erinnert.

Jens-Peter Woldt und Alexander Müller