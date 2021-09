Ein Brand hat am Sonntag das Herzstück der Außengastronomie von Karls Erlebnisdorf in Zirkow komplett zerstört. Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind das Resultat. Am Montag will sich Inhaber Robert Dahl vor Ort umsehen. Gegenüber der OZ erklärt er, wie der Betrieb nun weitergehen soll.