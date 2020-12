Sassnitz

Am Dienstagvormittag hat ein Einfamilienhaus in der Sassnitzer Merkelstraße gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnte sich der 57-jährige Hausbewohner unverletzt in Sicherheit bringen. Jetzt prüfen die Beamten, wie es zu dem Brand kommen konnte und ob der Mann das Feuer fahrlässig verursacht hat.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im Obergeschoss des Hauses aus. Gegen 7.50 Uhr hat die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro. Der Mann ist zunächst bei Verwandten untergekommen.

Von OZ