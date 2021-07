Beim Brand einer Gartenlaube in Sassnitz ist am Mittwochabend ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

