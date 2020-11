Lobbe

Auf der Ostseeinsel Rügen ist ein Feuer in einem Hotel im Südosten der Insel ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, geriet der Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes in Lobbe in Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauerten an. Im Hotel hielten sich keine Gäste mehr auf. Möglicherweise hatten Arbeiten an der Fassade des Hotels zum Ausbruch des Brands geführt.

Von RND/dpa