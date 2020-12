Sassnitz

„Das war knapp!“ Marcel Gau ist eher ruhig und sachlich. Etwas zu dramatisieren, ist dem stellvertretenden Sassnitzer Wehrführer fremd. Doch in diesem Fall hätte es viel dramatischer werden können: An der Merkelstraße in Sassnitz schlugen gestern Morgen Flammen aus einem Einfamilienhaus.

In einem Zimmer im Obergeschoss, das möglicherweise als Schlafzimmer diente, war der Brand entstanden. Doch jemand hatte schnell reagiert und das Unglück gemeldet. Kurz danach waren Polizei, Rettungsdienst und mehrere Feuerwehren vor Ort. Sie konnten das Feuer auf den einen Raum begrenzen. „Zwei, drei Minuten später hätten die Flammen vermutlich auf das gesamte Haus übergegriffen“, schätzt Marcel Gau.

Nachbar brachte Bewohner in Sicherheit

Für den Fall, dass die Löscharbeiten von außen durch das zu öffnende Dach unterstützt werden müssten, hatten sich Feuerwehrleute mit ihren Drehleitern postiert. Quelle: FFw Sassnitz

Er und die anderen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sassnitz, Sagard und Binz waren durch die Rettungsleitstelle am Morgen kurz vor acht Uhr alarmiert worden. „Vollbrand eines Zimmers“, lautete die Meldung, die die Kollegen durchgegeben hatten.

Innerhalb weniger Minuten waren die ersten Retter vor Ort. Zu dem Zeitpunkt drangen Qualm und Flammen aus dem Fenster im Obergeschoss des Hauses an der Ecke Merkelstraße/Waldmeisterstraße. „Wir konnten zum Glück sofort mit den Löscharbeiten beginnen“, sagt der stellvertretende Wehrführer.

Den Bewohner des Hauses, einen 57-jährigen Mann, der nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss stand, hatte zuvor ein Nachbar aus dem Gebäude ins Freie und damit in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz bis zum Brandherd

Brand eines Einfamilienhauses in der Merkelstraße 10 in Sassnitz Quelle: FFw Sassnitz

Das Feuer im Obergeschoss löschten die Kameraden direkt im Haus. Ein Löschtrupp war unter Atemschutz und mit einem C-Rohr bis dicht an den Brandherd vorgedrungen. Parallel dazu hatten sich von außen die Feuerwehrleute mit ihren Drehleitern in Position gebracht.

Falls der Löschtrupp im Innern des Hauses den Brand nicht unter Kontrolle bekommen hätte, hätten die Kameraden das Dach öffnen und von außen löschen müssen. Wasser, sagt Marcel Gau, habe jedenfalls in ausreichender Menge zur Verfügung gestanden. Ein Hydrant befindet sich in unmittelbarer Nähe und auch die Feuerwehren hatten ausreichend Löschwasser in den Tanks ihrer Fahrzeuge.

Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz

Brand eines Einfamilienhauses in der Merkelstraße 10 in Sassnitz Quelle: FFw Sassnitz

Angerückt waren die Sassnitzer mit 25, die Binzer mit sechs und die Sagarder mit elf Kameraden. Die Trupps kamen unter anderem bei den sogenannten Nachlöscharbeiten zum Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera hatten die Feuerwehrleute zuvor überprüft, ob sich noch an anderen Stellen im Haus Feuer entzündet haben oder Glutnester schwelen.

Ein Wärmebild von außen lieferte eine weitere entsprechende Kamera, die an eine fliegende Drohne montiert war. „Dadurch konnten wir uns einen ganz guten Überblick verschaffen und wussten ziemlich sicher, dass sich der Brand nach wie vor auf das Zimmer beschränkte“, so Gau.

Haus ist derzeit unbewohnbar

Viel hätte nicht gefehlt, und das gesamte Haus wäre ein Opfer der Flammen geworden. So wie es derzeit dasteht, ist es allerdings unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro. Wegen des Feuers und für die Löscharbeiten musste sicherheitshalber der Strom abgestellt werden.

Laut Augenzeugenberichten soll die gesamte obere Etage verrußt sein. Und auch die Geschossdecken des Altbaus sind nass und dadurch entsprechend schwer. Wo der Bewohner des Hauses abgeblieben ist, darüber konnten auch die Retter nur spekulieren. Augenzeugen berichteten, dass sein Bruder ihn an der Unglücksstelle abgeholt habe. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen, heißt es bei der Polizei. Man prüfe, ob der Bewohner den Brand durch fahrlässiges Handeln verursacht habe.

Von Maik Trettin