Dirk Schröder (56) ist echter Rüganer. Er ist auf der Insel geboren und wohnt in Altenkirchen. Nach der Schule ging es in die Ausbildung nach Rostock. Dort lernte er den Beruf des Fleischers und arbeitete lange Zeit bei einem Privatanbieter auf der Insel Rügen. In seiner Freizeit ist das Altenkirchener Urgestein sehr engagiert in der dortigen Feuerwehr. „Ich bin seit vielen Jahren Unterstützer in der Feuerwehr“, sagt Dirk Schröder. Von 1995 bis 2012 kümmerte er sich um die Jugendfeuerwehr und leitete den Nachwuchs an. Er selbst findet, dass die Ausbildung komplizierter geworden ist. „Mittlerweile gibt es computergesteuerte Zieleinrichtungen“, sagt er. Das wäre früher einfacher gewesen und nicht so hochtechnisch. In den vergangenen zehn Jahren habe sich viel getan. Den Jugendlichen mache es allerdings Spaß und so wird fleißig geübt und trainiert. „In diesem Jahr waren wir Ausrichter der Kreismeisterschaften auf Rügen, denn wir holten im letzten Jahr den Titel“, erzählt der 56-Jährige stolz. Eine Partnerin hat Dirk Schröder nicht. „Das hat sich einfach noch nicht ergeben“, schmunzelt er.

