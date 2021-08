Gustow

Ein großer Flächenbrand hat am Sonntag Nachmittag im Süden der Insel Rügen gewütet. Stundenlang waren Landwirte und Feuerwehrleute damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Ausgebrochen war das Feuer nach ersten Informationen bei Erntearbeiten auf einem Getreidefeld in der Nähe von Saalkow. Wegen des starken Windes, der zu dem Zeitpunkt herrschte, griffen die Flammen in rasender Geschwindigkeit auf das übrige Getreide über und fraßen sich auf dem weitläufigen Acker weiter voran in Richtung Kransdorf und Götemitz.

Wieviel Hektar genau in Flammen standen, war zunächst nicht konkret zu ermitteln. Bei der Rettungsleitstelle des Kreises sprach man aber von einer sehr großen Fläche, die betroffen sei. Entsprechend viele Wehren waren vor Ort. Neben der von Altefähr, die den Einsatz leitete, auch die Feuerwehrleute der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund, die Kameradinnen und Kameraden aus Gustow, Poseritz, Rambin, Samtens, Sehlen, Garz, Bergen und Dreschvitz. Auch die Bauern halfen mit ihrer Technik mit das Feuer einzudämmen und zogen Brandschneisen in den Acker. Am frühen Abend, als die größten Flammen erloschen schienen, waren noch immer Dutzende Einsatzkräfte vor Ort, um eingreifen zu können, falls das Feuer an irgendeiner Stelle wieder auflodern sollte. Mit Drohnen wurde die Fläche aus der Luft nach möglichen Glutnestern abgesucht.

Von mt