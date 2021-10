Poseritz

Es ist so, als hätte das ganze Dorf darauf gewartet. Vor wenigen Tagen hatte die Freiwillige Feuerwehr Poseritz große Nachwuchssorgen und plötzlich mussten zum ersten regulären Dienst Stühle organisiert werden. Schnell wurden Biertischbänke aufgestellt, damit auch alle Mädchen und Jungen Platz nehmen konnten. Die Kameraden können vermelden: Die Kinder- und Jugendfeuerwehr hat 24 neue Mitglieder.

Fünf Jahre lang war es ruhig um den Nachwuchs. Immer wieder gab es Anfragen von Eltern, die ihre Kinder für die Feuerwehr anmelden wollten. Doch die Wehrleitung musste sie jedes Mal vertrösten. Ein letzter Versuch Mitte September, als sie zu einem Schnuppertag einlud. Und der schlug ein wie eine Bombe. Der Aktionstag war ein voller Erfolg. 18 Anmeldungen kamen sofort, sechs weitere die Tage drauf. Bürgermeister Hans Lange bezeichnete den Tag als Volksfest. „Eine gelungene Aktion. Der Zulauf hat aller Erwartungen übertroffen“, sagt er.

Nachtsichtgerät vorgeführt

Nun saßen sie da und schrieben ihren Namen auf eine Karte und stellten sich kurz vor. Obwohl sich viele Kinder zuvor schon einmal im Kindergarten oder in der Schule gesehen haben, wirkte alles ein wenig fremd. Noch nicht lange her, da spielten einige von ihnen noch mit einem Spielzeugfeuerwehrauto. Und jetzt sollen sie selbst zu einem Brandschützer ausgebildet werden. Groß die Aufregung, als sie dann ihre erste Übungseinheit im Gerätehaus hatten.

Probesitzen im Feuerwehrauto: Maximilian (6, v.l.), Leon (6), Fabian (6), Ruben (7), Emil (6) und Charlotte (6) freuen sich auf die erste Ausfahrt. Quelle: Mathias Otto

Der stellvertretende Wehrleiter Thomas Bohn hatte die jüngsten neuen Mitglieder um sich herum. Die Schubfächer für Äxte und anderen Hilfsmittel, ein Generator oder die Atemschutzgeräte: War alles ganz nett anzuschauen, aber die Mädchen und Jungen wollten Action. Also, alle rein ins Feuerwehrauto. Hier wurde es für einen Moment sehr ruhig, als er ihnen das Nachtsichtgerät vorführte. Alle durften durchgucken und sehen, wie sich das Bild verändert. „Das benutzen wir, um bei einem Brand Flammen aufzuspüren, die wir mit dem Auge nicht gleich erkennen“, sagte er. „Cool, das will ich auch für zu Hause haben“, sagte der sechsjährige Maximilian. Oder wenigstens eine Runde mit dem Feuerwehrauto fahren. Alles zu seiner Zeit, so der Feuerwehrmann.

„Den Kindern soll es Spaß machen“

Jetzt geht es erst einmal darum, alles kennenzulernen. Was ist ein Spreizer, welches Löschmittel nutzt man für welchen Brand? Wozu dienen die kleinteiligen Werkzeuge, wozu die größeren? Alles Fragen, die Stück für Stück beantwortet werden sollen. „Wir fangen ganz vorne an. Wichtig ist: Den Kindern soll es Spaß machen. Denn nur so bleiben sie motiviert“, sagt Maik Stock. Er erinnert sich, wie er in diesem Alter selbst dastand und die Feuerwehrleute mit Fragen löcherte. Jetzt ist er ausgebildeter Feuerwehrmann und soll als Jugendwart diesen verantwortungsvollen Posten übernehmen.

Auf den Jugendwart Maik Stock (r.) kommen viele Aufgaben zu. Plötzlich sind 24 Kinder und Jugendliche angemeldet. Quelle: Mathias Otto

Die erste Fahrt führt nächste Woche nach Sehlen. Dann besuchen die neuen Mitglieder die benachbarte Jugendfeuerwehr. Und probieren dort ihre Sachen an. „Somit wissen wir, welche Größe jeder hat und können gezielt bestellen. Nichts ist schlimmer, wenn die Kids loslegen wollen und nur die Hälfte von ihnen eingekleidet ist, weil wir Sachen wieder zurückschicken müssen“, sagt Maik Stock.

Die neue Jugendfeuerwehr um Wehrleiter Hannes Stöwesand (hinten rechts). Quelle: Mathias Otto

Danach braucht es viel Geduld, bis sie etwa beim Wettbewerb „Löschangriff nass“ mitmachen können. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung werden sie auch mal Fußball spielen, ins Schwimmbad gehen, oder einfach mal die Kollegen vom Technischen Hilfswerk oder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft besuchen. Stück für Stück werden sie die Grundkenntnisse haben und dann auch wissen, was alles auf einem Feuerwehrauto mitgeführt werden muss.

„Werden ausreichend Geld in den Haushalt einstellen“

Einige Eltern standen am ersten Übungstag am Rand und beobachteten, wie sich ihre Kinder schlugen. „Wir hatten fünf Jahre lang keine Jugendfeuerwehr. Wir kommen aus dem Ort, die Feuerwehr ist im Ort, besser geht es doch gar nicht für die Kinder“, sagt Stefanie Görs. Christin Wegner freut sich, dass hier Kinder unterschiedlicher Altersklassen zusammenkommen. „Die Gemeinschaft stärkt zudem das Selbstbewusstsein“, sagt sie. Überredungskünste bei ihrem Kind brauchte Nicole Redieck nicht anwenden. „Mein Sohn kam an und sagte: ‚Ich will zur Feuerwehr.‘ Er ist sehr motiviert und will Teil der Feuerwehr werden“, sagt sie.

Für die Gemeinde bedeutet der enorme Zuwachs bei der Feuerwehr, dass sie mehr Geld in die Hand nehmen muss. „Ich habe mit der Kämmerin gesprochen, wir müssen im nächsten Jahr ausreichend Geld in den Haushalt einstellen. Wenn wir so viele Kinder und Jugendliche haben, dann müssen sie auch vernünftig eingekleidet und ausgerüstet werden“, so Hans Lange.

Von Mathias Otto