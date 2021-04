Putbus

In dieser Woche wird die älteste Jugendfeuerwehr der Insel 30 Jahre alt. Da würde sich ja die spaßige Frage stellen, ob sie überhaupt noch bei sich selbst Mitglied sein darf? Im Ernst aber ist das ein stolzes Jubiläum, zu der Gemeindewehrführer Sebastian Götte gratuliert. Die feierliche Gründung der ersten Jugendfeuerwehr der Insel Rügen sei im Putbusser Kursaal durchgeführt worden, blickt er zurück.

Unter den damals 15 Gründungsmitgliedern war auch er selber. „Von den aktuell 33 aktiven Kameradinnen und Kameraden der FF Putbus durchliefen neun Mitglieder unsere Jugendabteilung“, in der aktuell 22 Mädchen und Jungen Mitglied sind. Nicht alles habe sich geändert. Geblieben sind „der Zusammenhalt, die Kameradschaft und eine tolle Freizeitbeschäftigung“. Zwar kann es eine große Feier derzeit nicht geben, aber Bürgermeisterin Beatrix Wilke stellte Süßes in Aussicht: „Zum Abschluss der nächsten Übungseinheit am Hafen (hoffentlich bald) spendiere ich für die Jugendfeuerwehr ein Eis.“

Von Uwe Driest